Reuters: Apples elbil blir klar i 2024

Bilprosjektet er iverksatt igjen.

Konseptbilde av Apples elbil fra 2015. Aristomanis

Niklas Plikk 22 Des 2020 08:20

Selv om det er mobiler, apper og datamaskiner de fleste forbinder med Apple, jobber de angivelig med noe helt annet bak kulissene. Helt siden 2014 har det versert nyheter om at selskapet jobber med å utvikle en bil , hvor dekknavnet for hele operasjonen har vært «Project Titan».

I 2016 skal prosjektet ha endret seg fra å utvikle en ferdig bil til å heller fokusere på selvkjøring og programvaren i bilen . Nå skal imidlertid planene være endret igjen, og planen er nok en gang å lage en fullverdig Apple-bil.

Ifølge det velkjente nyhetsbyrået Reuters har Apple satt 2024 som et mål for en produksjonsklar passasjerbil.

Ny batteriteknologi

Bilen skal være utstyrt med et radikalt nytt «monocell»-batteri, som skal være både billigere å produsere og med høyere energitetthet enn konkurrerende batterier.

– Apples design betyr at mer aktivt materiale kan pakkes inne i batteriet, noe som gir bilen potensielt lengre rekkevidde. Apple undersøker også et stoff for batteriet kalt LFP, eller litiumjernfosfat, som i seg selv er mindre sannsynlig å overopphetes og er dermed tryggere enn andre typer litium-ionbatterier, skriver Reuters.

En anonym Apple-kilde Reuters har snakket med sier batteriteknologien er «next level» og sammenligner det med første gang man fikk se iPhonen.

Vil neppe lage alt alene

Apple vil angivelig ikke lage hver eneste del av bilen alene, og er avhengig av en rekke partnere. For eksempel er det ventet at selve produksjonen vil gjøres av andre enn Apple selv – slik som med iPhone – og noen nøkkelkomponenter vil også produseres av partnere.

For eksempel er det ventet at Lidar-sensorene vil leveres av en tredjepart.

Mens Reuters sier Apple sikter seg inn på 2024, skrev den taiwanske avisen Economic Daily News at det kan hende bilen vil vises frem allerede i 2021. Dette virker dog som en særs overoptimistisk tidslinje. Analytikeren Ming-Chi Kuo, som ofte har hatt rett i sine spådommer om Apples lanseringer, sa i 2018 at han forventet en bil fra Apple i 2023 til 2025. Altså mer i tråd med Reuters nyeste reportasje.

Apple står overfor en stor utfordring hvis de planlegger å komme seg inn i bilbransjen. Reuters skriver at det tok Elon Musk og Tesla 17 år før de klarte å få et jevnt overskudd fra bilproduksjonen sin.

– Hvis det er ett selskap på planeten som har ressurser til dette, er det sannsynligvis Apple. Men samtidig er ikke dette en mobiltelefon, sa en personene som jobber med «Project Titan» til Reuters.