Bekreftet: LGs rullbare telefon skal i salg i år

LGs Rollable-telefon vil tilsynelatende nesten kunne doble skjermarealet når du går fra telefon- til brettmodus. LG/Youtube

Stein Jarle Olsen 13 Jan 2021 12:00

Vi har sett brettbare skjermer fra flere merker, men LG ser ut til å lede an i kampen for å finne det som kan bli den neste formfaktoren for mobiler.

På sin CES-pressekonferanse tirsdag viste de frem en liten snutt av LG Rollable, en mobiltelefon med «rullbar» skjerm som kan utvides til et lite nettbrett ved behov. Videosnutten viser hvordan mobilen trekker inn skjermen og hvordan bildet tilsynelatende sømløst skaleres til den mindre skjermen.

Rollable-telefonen er foreløpig bare på konseptstadiet og en del av LGs såkalte Explorer Project, men overfor Nikkei Asia bekrefter LG at konseptet faktisk skal bli til et ordentlig produkt.

– Ledelsen vår ønsket å vise at dette er et ekte produkt, ettersom det var mange rykter rundt den rullbare telefonen. Siden den slippes på CES 2021 kan jeg fortelle at den vil bli lansert i år, sier LG-talsperson Ken Hong til Nikkei.

Allerede i starten av pressekonferansevideoen ble rulletelefonen vist frem. LG/Youtube

Nettstedet viser til anonyme industrikilder som forteller at LG samarbeider med kinesiske BOE Technology Group om de rullbare skjermene.

BOE har tidligere levert OLED-skjermer til Huawei, men skal ha ledig kapasitet som følge av de amerikanske sanksjonene mot Huawei. Skjermstørrelse eller andre funksjoner er foreløpig ikke kjent.

Du kan for øvrig se telefonen i aksjon i videoen under. Telefonen dukker opp rundt 28:25, altså helt til slutt i videoen.

Flere rullbare konsepter

Også TCL viste frem et rullbar telefonkonsept på CES. Den skal være i stand til å gå fra en 6,7-tommers nærmest kvadratisk telefon til et 7,8-tommers nettbrett i portrettformat ved hjelp av et tastetrykk.

TCL viste for øvrig frem tegninger av en prototyp av en rullbar telefon allerede i mars .

Overfor CNET sier markedssjef Stefan Streit for telefoner i TCL at selskapet vil slippe en telefon med en fleksibel skjerm i løpet av 2021, men han vil ikke bekrefte om det vil være med foldbar eller rullbar skjerm.