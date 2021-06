Elkjøp reverserer corona-begrensning

Nå har du 50 dager på å angre kjøp igjen.

Gorm Kallestad, NTB

Anders Brattensborg Smedsrud 11 Juni 2021 14:33

Elkjøp varsler at de starter opp ordningen med «åpent kjøp» igjen fra mandag neste uke. Den har vært avviklet siden mars 2020, da pandemien slo inn og ga utfordringer rundt smittevernhåndtering.

Åpent kjøp gir kundene mulighet til å bytte varer inntil 50 dager etter at de er kjøpt, uansett grunn.

Ordningen gjelder selv åpnede og «testede» produkter innenfor de fleste kategorier. Med enkelte unntak for personlige hygieneprodukter, som ikke kan være åpnet.

Gjeninnføres som den var

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, opplyser til oss at åpent kjøp blir gjeninnført nøyaktig slik det var før pandemien brøt ut.

Hun viser til at ordningen ble trukket tilbake like etter pandemiutbruddet fordi ansatte var bekymret for smittefare, som var en bekymring de ønsket å lytte til.

Men nå er det altså på tide å åpne opp igjen:

– Vi har fått på plass gode rutiner det siste året, både i våre butikker og på hovedkontoret. Vi ønsker å være proaktive og gå etter «føre var»-prinsippet idet vi går inn i denne fasen hvor mer åpner opp, samtidig som vi må fortsette de gode vanene som har satt seg og ta hensyn til hverandre både med avstand, vask og håndsprit, sier Bergly.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly. Elkjøp.

Konkurrenten åpnet ordningen for et år siden

Elkjøps hovedutfordrer, Power, satte også sin 60-dagers åpent kjøp-ordning på pause etter corona-utbruddet. Power gjeninnførte imidlertid ordningen bare noen måneder senere , og har holdt den åpen siden juni i fjor.

Det mente Power var uproblematisk, ettersom varene «ble vasket, resatt og kontrollert» før de ble solgt igjen.

Da Power åpnet, og Elkjøp valgte å vente, uttalte Bergly i Elkjøp til oss at de hadde dialog med tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget, og diskuterte ordningen fortløpende med ansatte.

Hun viste også til at de ønsket å tilby kundevennlige alternativer, men at helse og sikkerhet alltid ville komme først.