Nå ruller Huawei ut sitt Android-alternativ

Og lanserer en drøss av nye produkter.

Huaweis nye HarmonyOS 2 rulles nå ut til en rekke av selskapets produkter - foreløpig kun i Kina. Huawei

Stein Jarle Olsen 3 Juni 2021 09:18

På et arrangement onsdag varslet Huawei at de nå starter utrullingen av sitt såkalte HarmonyOS 2. Det er operativsystemet som skal erstatte Android på mange av Huaweis produkter etter at Huawei ble avstengt fra å bruke Googles systemer og tjenester.

Android er i seg selv en åpen plattform, men nye Huawei-telefoner har ikke fått tilgang til Google Play Store, for eksempel, og er derfor avstengt fra å laste ned mange apper som ikke finnes utenom den. Mange apper krever også tilgang til Google-tjenester som kjører i bakgrunnen.

De første telefonene som «oppgraderes» med HarmonyOS 2 er Mate 40, P40, Mate 30 og MatePad Pro, blant annet - men utbyttingen skal foreløpig kun skje i Kina. Huawei Norges kommunikasjonssjef Henrik Smehaug sier til Tek.no at de gradvis vil rulle ut Harmony OS i lokale markeder.

Bedre integrasjon

Totalt er det over 100 enheter som skal bytte operativsystem, og Huawei fremhever blant annet at Harmony OS 2 skal gjøre integrasjonen mellom ulike enheter svært praktisk og enkel - ikke helt ulikt hvordan Apple løser det på tvers av sine produkter.

Du skal for eksempel kunne åpne kontrollpanelet på telefonen og fortelle at du vil flytte videoen du ser på til TV-en bare ved en enkel klikk-og-dra-bevegelse. Vil du så ha lyden i øretelefonene i stedet for på TV-ens høyttalere skal du bare kunne dra hodetelefon-ikonet til mobilikonet, og så skjer det automatisk. Huawei kaller systemet «Super Device».

Ars Technica gjorde for øvrig et dypdykk i Harmony OS for et par måneder siden, og de kom frem til at det i praksis var en forgrening av Android som så veldig lik ut. Det er selvfølgelig mulig at versjon to skiller seg noe mer, men Huawei fremhever også at Harmony OS gjør det enkelt for utviklere å lage apper for flere plattformer - sannsynligvis et tegn på at ulikhetene ikke er så store.

Nye produkter

På arrangementet lanserte Huawei også en rekke nye enheter, hvorav fire av dem skal slippes i Norge.

Først ut: En ny generasjon av selskapets FreeBuds-ørepropper, som nå er kommet til versjon fire. FreeBuds 4, er i likhet med tidligere generasjoner, av typen som bare ligger i øregangen og ikke krever noen gummitupp for å stenge igjen ørekanalen.

Freebuds 4 kommer nå til Norge. Huawei

De kommer med aktiv støydemping som forhåpentligvis er blitt bedre enn den vi testet i generasjon tre, for den var vitterlig ikke veldig imponerende . Huaweis nyeste teknologi på dette området er kalt «Adaptive Ear Matching», og skal være i stand til å oppfatte ørets passform og tilpasse støydempingen deretter.

Ellers er FreeBuds 4 utstyrt med 14,3 millimeters elementer, som er svært til å være såpass små propper, og etuiet skal være krympet noe fra forrige generasjon, som allerede var ganske kompakt. En liten ulempe er kanskje at batteritiden er noe kort sammenliknet med en del andre propper som er lansert i det siste - rundt fire timer uten støydempingen aktiv, og så fire ekstra ladinger i etuiet, totalt cirka 20 timer.

Produktet skal være i butikk 2. august og vil koste 1490 kroner.

Ny klokke

En ny versjon av Huawei Watch er også på vei, og den vil komme med Harmony OS fra start av. Klokka tilbyr 100 ulike treningsmoduser og måler puls, oksygenmetning, søvn og stress, for å nevne noe.

Huawei Watch 3 har også sensor for hudtemperatur, som ikke er så vanlig, og skal sist kunne oppfatte at du vasker hendene (og sikkert gi deg en varsling om det er på tide). Klokkene har også eSIM-støtte, slik at du kan bruke dem med mobilnettet uten å ha telefonen i nærheten.

Normal batteritid er fem dager for Watch 3 Pro og tre dager for Watch 3, og veiledende priser er satt til henholdsvis 4990 og 3990 kroner. Også disse ankommer 2. august.

Huawei Watch 3. Huawei

Nye skjermer

Huawei lanserer også nye PC-skjermer. Først en 34-tommers ultrabred og buet gamingskjerm kalt MateView GT. Den har 21:9-format med en oppløsning på 3440 x 1440 piksler, støtter inntil 165 Hz oppdateringsfrekvens og kan komme med integrert lydplanke for bedre lyd. Hvert panel skal ifølge Huawei være profesjonelt kalibrert, men maks lysstyrke er oppgitt til noe forsiktige 350 nits.

MateView GT er utstyrt med et pent utvalg av porter: To HDMI 2.0-porter, én DisplayPort 1.4-port, én USB Type C for lading av andre enheter og én fullverdig USB Type C-port. Den har også 3,5 mm-kontakt for hodetelefon og mikrofon.

Huawei MateView GT. Huawei

Huawei MateView (ikke GT) er en mer produktivitets- eller kontorrettet skjerm, med et 28,2-tommers panel i praktisk 3:2-format. Den har en noe utvidet 4K-oppløsning på 3840 x 2560 piksler, og også denne skal være profesjonelt kalibrert fra fabrikk. Skjermen støtter 98 prosent av DCI P3-fargespekteret og 100 prosent av sRGB.

Portmessig har den to USB-C-porter, to USB-A-porter, en HDMI-port, miniDisplayPort og 3,5 mm. Huawei lover god lyd fra innebygde høyttalere i stativet og ikke minst god samtalelyd takket være to mikrofoner i skjermen.

Huawei MateView. Huawei

Både MateView og MateView GT skal være i butikk i Norge i september. Prisene er henholdsvis 6999 kroner for MateView og 5999 kroner for MateView GT med lydplanke, 5499 uten lydplanke.