Nå kan du prøve nye macOS Monterey

Apple

Torstein Norum Bugge 2 Juli 2021 10:54

For litt siden var det Windows 11 vi skrev om at du kunne teste , og nå er det Apple som har annonsert beta-versjonen av sitt nyeste operativsystem: macOS Monterey.

Monterey ble først vist frem for snart en måned siden under Apples utviklerkonferanse, WWDC. Hovedfokuset for det nye operativsystemet er å forbedre dagens allerede eksisterende apper, samt å gjøre det lettere å jobbe sammen på nett eller på tvers av ulike Apple-enheter.

Nå har Apple lagt ut operativsystemet for nedlasting offentlig på denne nettsiden , der du kan melde deg inn i betaprogrammet og deretter få muligheten til å laste ned den nye programvaren.

Ha imidlertid i mente at betaversjoner av ny programvare gjerne har ulike problemer og kan være ustabile, så gjør dette kun om du er sikker på hva du gjør og ikke tar noen risiko med jobbmaskin eller lignende.

Overhaling av Safari og FaceTime

Slik skal Safari se ut. Apple

Mange mindre endringer har funnet sted i macOS Monterey, og noen større. Eksempelvis får Safari, nettleseren i macOS, en kraftig overhaling – og FaceTime får også en relativt stor redesign.

Det er også noen av macOS Montereys nye funksjoner som ikke er tilgjengelige i beta-versjonen. Én slik er «Universal Control», som skal la deg kontrollere flere Mac-er og iPad-er med ett sett mus og tastatur, helt sømløst.

Universal Control skal fungere slik. Apple

Universal Control er en av funksjonene Apple selv løftet frem mest under lanseringen av macOS Monterey tilbake i juni, og det skal fungere helt sømløst og hikkefritt. Så det er mulig at funksjonene trengte noe polering før den var klar for å vises frem til de større massene.

Du skal nemlig ikke trenge å gjøre noe som helst mer enn å simpelthen bevege to enheter nære hverandre, og deretter kan du «dytte» musepekeren over fra én skjerm til en annen. Eksempelvis med en MacBook og en iPad, hvor pekeplaten og tastaturet på MacBooken fungerer for begge.

Hvis du vil lese om alle de nye tingene i macOS Monterey, kan du jo ta turen til vår lanseringssak – der vi går over alle både små og store ting Apple viste frem.