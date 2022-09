Datoen klar for Intels første grafikkort

Første utfordrer til Nvidia og AMD på mange år er klar.

Intel Arc A770.

Intel bekrefter at deres første grafikkort for datamaskiner lanseres 12. oktober.

Grafikkortet kalles Arc A770, der «A»-en står for «Alchemist», som er navnet på den første av i alt fire planlagte generasjoner grafikkort fra selskapet.

Arc A770 blir Alchemist-generasjonens kraftigste grafikkort, og får utgaver med 8 og 16 GB GDDR6-minne. De drives av 32 Xe- og strålesporingskjerner, og får en klokkehastighet på 2,1 GHz.

Kortet skal koste fra 329 dollar. Norsk lansering er ikke bekreftet, men regn med priser fra rundt 4500 kroner om de dukker opp her på berget.

– Lenge lå grafikkortprisene på 2–300 dollar, men de siste årene har de blitt veldig mye dyrere. Det er noe som bør bekymre deg, fordi hele spillsamfunnet taper på det. I dag fikser vi dette, sa Intel-sjef Pat Gelsinger i forbindelse med lanseringen.

Kan yte som et RTX 3060 Ti

Lite er imidlertid kjent om ytelsen, annet enn at den ifølge Intel selv klart skal overgå Nvidias snart to år gamle RTX 3060 i titler med strålesporing aktivert.

Intels egne målinger av Arc A770 mot Nvidias RTX 3060.

Intel hevder kortene deres vil ha 65 prosent bedre strålesporingytelse sammenlignet med «konkurrenter», der vi ikke skal utelukke at de sikter til AMDs aldrende Radeon RX 6000-kort som har lavere strålesporingytelse enn Nvidias RTX 30-serie.

Rykter har pekt på at ytelsen kan havne rundt nivået til Nvidias RTX 3060 Ti i generell spillytelse, og dermed egner seg for spilling i 1440p-oppløsning.

Forrige måned slapp Intel en rekke egne målinger av spillytelsen til Arc A750, som er A770’s lillebror og enda ikke har fått noen bekreftet lanseringsdato.

Dette kortet skal omtrent matche ytelsen til Nvidias RTX 3060.

Støtter ny teknologi

Intel-kortene vil blant annet støtte strålesporing, «mesh shading» og «Variable Rate Shading», som øker ytelsen ved kun å anvende krevende skygge- og fargelegging der det faktisk er mulig å oppfatte for spilleren.

I tillegg vil kortene støtte XeSS, eller Xe Super Sampling, som i likhet med Nvidias DLSS-teknikk bruker kunstig intelligens for å oppskalere spill til en høyere oppløsning. I likhet med hva som er tilfelle for DLSS må spill som vil dra nytte av XeSS utvikles med dette i tankene, men allerede er det klart at spill som Death Stranding, Hitman III, Shadow of the Tomb Raider og The Settelers vil støtte teknikken.

Intel har også pusset opp grafikkortdriverne sine kraftig.

Plaget med utsettelser

De første Arc Alchemist-grafikkortene var ventet på markedet mot slutten av første kvartal i år, før de ble utsatt til 2. kvartal, ute at de dukker opp da heller. Nå er det verdt å merke seg at deres første kort lanseres samme dag som Nvidias beist fra den nye RTX 40-serien, RTX 4090. Innen lanseringen er det også under en måned til AMD skal vise frem sine splitter nye og kraftigere grafikkort i Radeon RX 7000-serien, 3. november.

Den «middelmådige» ytelsen målt mot dagens snart to år gamle konkurrerende grafikkort gjør sitt til at Intels Arc Alchemist-grafikkort aldri blir interessant for hardbarkede gamere. For «allmuen» er det likevel gode nyheter med mer konkurranse i segmentet, og på sikt kan det være det for spillentusiastene også.

Intel har nemlig planene klare for nye generasjoner grafikkort som skal etterfølge Alchemist-serien. Battlemage, Celestial, og Druid er navnene på disse seriene som følger. Det er ikke ventet at Intel vil klare å konkurrere med AMD eller Nvidia på ytelse før de lanserer sin «tredjegenerasjons» «Celestial»-serie om to-tre år.