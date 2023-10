EU skal stemme om alle meldingstjenester kan overvåkes

Ønsker å få bukt med overgrepsmateriale.

Nye EU-reguleringer kan i praksis gi et forbud mot krypterte meldingstjenester. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kortversjonen Krysse av EU skal denne uken stemme over et forslag som kan stoppe kryptering av meldinger på nettet, noe som vil ha stor betydning for tjenester som WhatsApp, iMessage og Signal.

Forslaget er en del av EUs tiltak for å bekjempe overgrepsmateriale av barn på internett, og vil trolig pålegge tjenestetilbydere å benytte teknologi for å oppspore og fjerne slikt materiale fra sine tjenester.

Dette åpner imidlertid for masseovervåkning, noe som kan påvirke kildevern, overføring av helsedata og generelt personvern negativt.

Kritikerne mot forslaget hevder det er lett å omgå for de kriminelle det er ment å stanse, og kan derfor få større konsekvenser for vanlige mennesker enn for de kriminelle.

Basert på nåværende tidslinje er det usannsynlig at den nye reguleringen blir endelig vedtatt før tidlig eller midten av 2024.

Fokuset bør ifølge eksperter dreies mot tiltak som beskytter barn uten å gå på bekostning av personvern. Mer +

Torsdag denne uken skal EU stemme over forslag som blant annet kan stoppe kryptering av meldinger på nettet. Det kan være en iMessage-melding du sender til en kompis, eller en WhatsApp-beskjed til en gruppe. Men ikke alle ønsker endringen velkommen:

– Jeg tror at forslaget, slik det er formulert, vil krenke fundamentale rettigheter og derfor være ulovlig i henhold til EUs lover.

Det sier postdoktor Peter Davis ved juridisk fakultet i Köbenhavns universitet til Tek. Reguleringen beskriver hvordan Europa skal bekjempe overgrepsmateriale av barn Krysse av Bytt overgrepsmateriale av barnOvergrepsmateriale er bilder og filmer som viser barn som utsettes for seksuelle overgrep. Kripos ønsker en slutt på bruk av "barneporno" fordi ordet er utdatert og antyder en frivillighet, når det i virkeligheten er snakk om overgrep. på internett.

Forslaget kan i praksis ulovliggjøre krypterte, «sikre» meldingstjenester i dagens form – de du kjenner som WhatsApp, iMessage og Signal, for å nevne noen.

For å forholde seg til EUs reguleringer kan tjenestene bli nødt til å overvåke alt innhold som sendes. Kritikerne mener det gjør såkalt «ende til ende-kryptering» umulig å gjennomføre.

EU skulle opprinnelig begynne arbeidene med reguleringen torsdag og fredag denne uken. Men Politico har varslet at det i stedet ligger an til nok en utsettelse etter sterke innsigelser fra blant annet Tyskland og Polen.

Kan få store konsekvenser

Peter Davis er Postdoc ved Universitet i Köbenhavn, og har fulgt kryptering og personvern særlig tett. Han har svart oss på engelsk, og vi har oversatt så presist og lettlest som mulig. Kamera Privat

EU og organisasjoner for barns rettigheter sier mengden overgrepsmateriale øker sterkt, og at «grooming» Krysse av Bytt «grooming»Handlinger og kommunikasjon med mindreårige som legger til rette for fremtidige overgrep. Voksne mennesker som initierer og holder kontakt med barn. er utbredt på nett.

EUs foreslår blant annet å gjøre skanning etter slikt materiale obligatorisk. Forslaget de skal diskutere denne uken omtales som «CSAM-forslaget», som altså står for Child Sexual Abuse Material.

Luca Tosoni er juridisk fagdirektør for Internasjonal seksjon hos Datatilsynet. Kamera Ilja Hendel, Datatilsynet

– Hvis vedtatt, skal CSAM-forordningen pålegge tjenestetilbydere å bruke teknologi for å oppspore, rapportere og fjerne overgrepsmateriale fra sine tjenester, forklarer fagdirektør for internasjonal seksjon i datatilsynet, Luca Tosoni til Tek.

Det rammer appene som i dag utveksler helt kryptert informasjon mellom to endepunkter. Med slik kryptering kan ikke engang tjenestetilbyderen lese meldingene du utveksler med andre.

Det kan bety en masseovervåking av kommunikasjon:

Anonym og kryptert varsling kan rammes.

Kildevernet for personer som henvender seg til media rammes.

Utveksling av helsedata gjennom sikre kanaler kan rammes.

Legitime «hemmeligheter» – for eksempel bedriftskritiske – kan rammes.

Enkelte stemmer peker også på barns kommunikasjon seg mellom, og deres rett til personvern.

Datatilsynet: – Lett å omgå

Flere kritikere av forslaget sier det vil ramme altfor bredt, og at de kriminelle som lovforslaget er ment å stanse, relativt enkelt kan omgå endringene.

Konsekvensen kan bli at krypteringen vil forsvinne for vanlige mennesker, mens de kriminelle kan fortsette nesten som før:

– Enhver gjenkjenningsaktivitet kan enkelt omgås ved å kryptere innholdet før det sendes eller lastes opp. Dermed kan deteksjonstiltakene som foreslås ha en mindre innvirkning på spredningen av overgrepsmateriale på nett enn man kunne håpe, forklarer Datatilsynets Tosoni.

Også Davis i Danmark istemmer at det er uklart hva slags effekt reguleringen kan få, hvis den blir vedtatt.

– Et stort spørsmål er hvordan forslaget vil endre atferden til pedofile på nettet – vil de flytte til mindre «mainstream»- eller mindre regulerte plattformer? Eller bare til det mørke nettet? Det er mye ukjent når man skal vurdere om forslaget vil ha tilsiktet effekt.

Aktivister for barns rettigheter har lenge krevd at Apple åpner opp rundt innholdet i sine krypterte lagrings- og meldingstjenester. Dette flyet fløy rundt Apple Park da iPhone 15-serien ble lansert. På banneret står det oversatt: «Kjære Apple, finn overgrepsmaterialet som er lagret i iCloud». Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

– En avlyttingsenhet i lommen

Samtidig som det er usikkert hva slags effekt lovgivingen vil ha, kan den ha store prinsipielle utfordringer.

– Automatisert skanning av en meldingsapplikasjon vil i prinsippet overvåke hvem som helst. Slagordet «avlyttingsenhet i lommen» er beskrivende. Selv hvis teknologien var 100 % effektiv, og kun oppdager CSAM-innhold, vil den fortsatt legge til rette for vilkårlig overvåkning.

Heller ikke Datatilsynet er udelt positive til reguleringen, selv om de understreker at de støtter arbeid for å bli kvitt denne typen innhold:

– Datatilsynet støtter innsatser for å sikre at effektive tiltak mot seksuelle overgrep mot barn på nett er på plass. Vi mener imidlertid at den foreslåtte nye CSAM-forordningen reiser alvorlige utfordringer for personvernet.

Et skifte i narrativet – fra terrorisme til barns sikkerhet

Peter Davis mener myndighetene kan ha mistet folkets gunst når de kjemper for tilgang til data og enheter.

– Det er kun nylig at begrunnelsen for å regulere kryptering har skiftet fra å handle om «nasjonal sikkerhet» og terrorisme, til «barns sikkerhet», forklarer Davis.

Han sier det også kan argumenteres for at skiftet skyldes at myndigheter har fått mindre gehør for databehov og overvåkning for andre formål.

– «Redd Barna»-retorikken kan være skapt for å være overdrevet og emosjonell, for å overbevise befolkningen om at lover som bryter med personvernet er i samfunnets beste interesser – når de samlet sett ikke er det.

Hvem støtter hva i debatten?

Den britiske organisasjonen ECPAT jobber for barns sikkerhet på nett, og skrev nylig at 95 prosent av de som svarte i egne undersøkelser er for strengere regulering for barns sikkerhet på nett. De viser også til EUs Eurobarometer, der 80 prosent av EU-borgerne oppgis å være for den nye reguleringen.

Samtidig er ikke bildet entydig, og det kan synes å avhenge av hvem og hvordan du spør. Davis viser til at EDRi (European Digital Rights) har undersøkt blant 8000 europeiske ungdom mellom 13 og 17 år.

Av disse sier 80 prosent av deltakerne at de ikke ville vært komfortable med å være politisk aktive eller utforske sin seksualitet dersom myndighetene hadde innsyn.

Bare 2 prosent av de spurte mener at scanning av all privat kommunikasjon etter overgrepsmateriale er best egnet til å beskytte dem.

Stine Sofies Stiftelse: - Voksnes rettigheter prioriteres ofte

Endre Bendixen er jurist i Stine Sofies Stiftelse. Han er tydelig på at voksnes rettigheter ofte prioriteres foran barns. Kamera Kjell Inge Søreide

– Vi ser ofte at voksnes rettigheter settes ekstremt høyt, mens barns rett til en trygg og god hverdag lett kan ofres i frykt for å krenke voksnes rettigheter, forklarer juridisk rådgiver Endre Bendixen i Stine Sofies stiftelse.

Bendixen fortsetter:

– Vi tror det er mulig å finne løsninger som kun krenker personvernet til de som bruker, tilvirker, deler eller selger overgrepsmateriell. Dersom denne gruppens personvern krenkes, mener vi det er et lite offer for å styrke uskyldige barns sikkerhet på nett.

– Betyr det at dere er mot en ordning der alle enheter scannes, eller forbud mot kryptering?

– Spørsmålet er litt teknisk for en jurist med sitt hovedfokus på barns rettigheter. Det vi står klart inne for er det vi skriver, nemlig at barns rett til beskyttelse må stå fremst. Hvordan det teknisk løses best er vanskelig å svare på på stående fot.

Tidligst endelig vedtatt i 2024

– Det er viktig å presisere at den nye forordningen neppe blir vedtatt før tidlig eller midten av 2024. Avstemningene som vil finne sted senere denne uken og neste uke er ikke endelige, forklarer Tosoni i Datatilsynet.

Han viser til at det skal forhandles videre om teksten i reguleringene og at det kommende EU-valget også kan få innvirkning på hvordan reguleringene blir utformet.

I tillegg har det blitt lagt til formuleringer over de siste månedene som sier at ingenting i dem skal tolkes som et forbud mot eller umuliggjøring av kryptering, forklarer Tosoni.

Peter Davis på sin sin side er klar på hvor fokuset bør rettes:

– Jeg tror reguleringer ment å beskytte barn burde rettes mot andre alternativer, som ikke går på bekostning av alles personvern.