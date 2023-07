YouTube tester utestenging av brukere som blokkerer annonser

Tre videoer. Det er nå hva enkelte YouTube-brukere som bruker såkalt «adblock Krysse av Bytt adblockEt tillegg du kan kjøre, for eksempel i nettleseren, som sperrer for visning av annonser. »-programvare får se før tilgangen blir blokkert.

– Det ser ut som om du bruker en adblocker. Videoavspilling vil bli blokkert om ikke YouTube blir hvitelistet eller adblockeren blir deaktivert, heter det i meldingen. Det melder Bleeping Computer.

– Et lite eksperiment

Meldingen forklarer også at annonsene gjør at YouTube kan forbli gratis for «milliarder av brukere verden over», og legger til at YouTubes Premium-abonnement er annonsefritt og fortsatt gjør at innholdsskapere får betalt.

YouTube bekrefter overfor Bleeping Computer at det er snakk om en test.

– Vi kjører et lite eksperiment globalt som oppfordrer seere med adblockere aktivert til å tillate annonser på YouTube eller prøve YouTube Premium.

Denne meldingen har enkelte YouTube-brukere med adblock aktivert fått i det siste. Kamera Reddit_n_Me / Reddit

På spørsmål om selskapet planlegger å stenge brukere som bruker annonseblokkere ute fra nettsiden i fremtiden, svarer de at det kan skje midlertidig i «ekstremtilfeller».

– I ekstremtilfeller, hvor seere fortsetter bruken av annonseblokkerere, vil avspilling bli midlertidig stengt. Vi tar stenging av avspilling veldig seriøst, og vil bare blokkere avspilling om seerne ignorerer gjentatte forespørsler om å tillate annonser på YouTube, sier selskapet.

Fallende annonseinntekter

YouTube har også tidligere vist advarsler til brukere med annonseblokkere, hvor de har minnet dem på at det er mot nettstedets brukervilkår. Disse advarslene har etter hvert også kommet med en nedtelling, slik at brukerne i praksis har måttet forholde seg til dem.

Nettstedet har slitt med fallende annonseinntekter i det siste. Alle de tre siste kvartalene har vist en nedgang fra samme kvartal året før. I første kvartal i år meldte de om 6,69 milliarder dollar i annonseinntekter, som var ned fra 6,87 milliarder i samme kvartal året før.

Bakgrunnen skal ha vært at annonsører har vært mer tilbakeholdne i forbindelse med økonomisk usikkerhet.

