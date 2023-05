Musk: Twitter skal fjerne inaktive kontoer

Sammenliknes med å brenne oldtidsbiblioteker.

Kamera Gregory Bull / AP

Hannah Alvestad 9. mai 2023, 16:15

Twitter skal fjerne kontoer som ikke har hatt noe aktivitet de siste årene, ifølge Twitter-sjef Elon Musk.

Endringen er en av mange som har kommet etter Musk kjøpte det sosiale mediet. Abonnementstjenester, nye verifiseringsmarkeringer og en (midlertidig) logo var blant endringene som brukere av Twitter har fått erfare.

En av de mer kontroversielle endringene er fjerningen av regelverk som var ment til å beskytte transpersoner.

Mister tilgang til «minnesider»

Mens mange brukere gleder seg over å kunne overta brukernavn som er knyttet til inaktive kontoer, er det flere brukere som er misfornøyd med endringen. Blant annet gjelder kritikken at sider opprettet av personer som nå er gått bort, vil forsvinne, og sammen med det alt de har lagt ut.

Brukere nevner og at de ikke lenger vil få tilgang til innhold delt av kjente artister og kunstnere. Det samme gjelder privatpersoner, ettersom det ikke er mulig å endre en profil fra aktiv til minneside, slik som for eksempel er mulig på Facebook.

Den amerikanske programmereren og software-gründeren John Carmack sammenlignet den kommende endringen med brenningen av biblioteket i Alexandria i romertiden.

– Jeg leser kanskje dette inkorrekt, men hvis du faktisk skal slette inaktive kontoer og deres historiske tweets, vil jeg sterkt anbefale deg å revurdere. Å la folk se hvor mange «aktive» følgere de har er god informasjon, men å slette utspillene fra inaktive kontoer ville vært forferdelig. Jeg ser fremdeles folk like ti år gamle tweets jeg har laget, men tråden er allerede fragmentert med slettede eller utilgjengelige tweets. Ikke gjør det verre, skriver han.

– Noen kan håne enhver hentydning mellom Twitter og gamle biblioteker, men selv om brenningen av biblioteket i Alexandria var en tragedie, er skrifter og bøker som ble kastet i søpla bare fordi ingen ønsket å beholde dem, litt verre. Lagre alt!

Carmack engasjerer seg ofte i temaer innenfor teknologi på Twitter, og har blant annet skrevet positivt om romfartsselskapet SpaceX, som er grunnlagt av Musk.

På kritikken svarer Musk at profilene vil bli arkivert, men gir ingen videre informasjon om hva dette innebærer. Han forsvarer handlingen med viktigheten om å frigjøre brukernavn som er «forlatt».

Informasjonen om den kommende fjerningen av inaktive kontoer, er basert på Musk sine egne tweets. Musk mener det er viktig å gi aktive brukere sjansen til å benytte seg av de inaktive kontoenes brukernavn. Kamera Elon Musk/Twitter

Usikkert når endringen skjer

Musk har tidligere gitt uttrykk for at denne endringen er på vei. I oktober 2022 foreslo en Twitter-bruker at plattformen skulle fjerne inaktive brukere for å gi andre mulighet til å benytte seg av brukernavnet. På dette svarte Musk «definitivt».

Musk har ikke fortalt når endringen vil skje, men etter advarselen om et mulig større tap av følgere, kan brukere benytte seg av dette som en indikasjon på at endringen er satt i verk.

