Volvo øker rekkevidden på elbilene sine

C40 og XC40 får større batteri - og bakhjulsdrift.

Volvo XC40 får større batteri og mer effektiv drivlinje, som sammen skal gi betydelig bedre rekkevidde. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selv om vi fortsatt skriver 2022, er Volvo i dag klare med detaljene om sine oppdaterte varianter av elbilene C40 og XC40 for modellår 2024.

Først og fremst bytter Volvo fra forhjulsdrift til bakhjulsdrift på modellene som bare har drift på to hjul - slik som også har blitt stadig mer vanlig på elbiler.

Større batteri

Som tidligere får bilene to batterivarianter og valget mellom to- og firehjulsdrift. De to batteriene blir på henholdsvis 82 og 73 kilowattimer brutto (78/70 netto), som innebærer en økning på cirka fire kilowattimer fra batteriene som dagens C40 og XC40 har blitt levert med.

Volvo sier også at de nye modellene vil være betydelig mer energigjerrige, delvis takket være en ny og mer effektiv inverter og delvis på grunn av en mer effektiv frontmotor på modellene med firehjulsdrift.

De bakhjulsdrevne modellene får også ørlite mer kraft å rutte med enn dagens forhjulsdrevne modeller, med en økning fra 231 til 238 hestekrefter for det lille batteriet og 252 hestekrefter for det store. 0–100 skal imidlertid fortsatt ta 7,4 sekunder.

Kombinasjonen av bedre effektivitet og større batteri gir naturligvis også en økning i rekkevidde, faktisk rundt 100 kilometer for den mest effektive varianten.

I dag Ny - 70 kWh Ny - 78 kWh XC40 Twin Motor 422 km - 500 km C40 Twin Motor 435 km - 507 km XC40 Single Motor 417 km 470 km 515 km C40 Single Motor 431 km 477 km 533 km Åpne fullskjerm Mer +

Volvo har frem til nå ligget litt bak de mest aktuelle konkurrentene på rekkevidde, men oppdateringen bringer dem opp i samme klasse som for eksempel Volkswagen ID.4 (inntil 524 kilometer) og Skoda Enyaq (inntil 528 kilometer).

Som du ser vil modellen med firehjulsdrift kun leveres med stort batteri (kalt Extended Range hos Volvo), mens modellene med bakhjulsdrift kan fås med begge batterivariantene. Det store batteriet får også økt maksimal hurtigladeeffekt fra 150 til 200 kilowatt.

Volvo C40 Recharge. Kamera Hanne Hattrem, VG

Ett års levering

Nye C40 og XC40 kan bestilles fra i dag, men du må naturligvis beregne en god del ventetid. Estimert produksjonsstart er andre kvartal 2023, og så tar det nok noe tid etter det før de dukker opp på norske veier. Volvo oppgir 9–10 måneder leveringstid på modellene med stort batteri, 11–12 måneder på den rimeligste varianten.

Startprisene er som følger, med tre års service og vedlikehold inkludert.

XC40 Recharge Single Motor: 469.900 kroner

469.900 kroner XC40 Recharge Single Motor Extended Range: 504.900 kroner

504.900 kroner XC40 Recharge Twin Motor: 544.900 kroner

544.900 kroner C40 Recharge Single Motor: 483.900 kroner

483.900 kroner C40 Recharge Single Motor Extended Range: 518.900 kroner

518.900 kroner C40 Recharge Twin Motor: 558.900 kroner

Disse prisene er naturligvis uten moms og den kommende vektavgiften. Sistnevnte vil utgjøre rundt 20.000 kroner for alle modellene, mens momspåslaget kun vil gjelde de mer påkostede modellene med tanke på at momsen kun regnes på summen som overstiger 500.000 kroner.

For XC40 Recharge Twin Motor vil det eksempelvis utgjøre drøyt 11000 kroner, noe mer når du legger til vinterhjul og eventuelt annet ekstrautstyr.

