Dette er nytt i iOS 16.4

Fikser sikkerhetshull, og gir deg en haug med nye emojier.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Apple kom mandag denne uken med en ny oppdatering til sine enheter, kalt iOS 16.4. Denne inkluderer nye snarveier, funksjoner, sikkerhetsoppdateringer og ikke minst, en hel haug med emojier.

Nærmere bestemt de 21 emojiene vi har ventet på siden beta-versjonen av iOS 16.4 ble tilgjengelig for test.

Kamera Montasje av Apples designede emojier

De nye emojiene inkluderer tre nye fargevariasjoner av et hjerte, et ristende hode, og to hender som dytter til henholdsvis høyre og venstre side.

Fikser grove sikkerhetshull

Foruten de nye emojiene kommer den faktisk viktigste delen av programvareoppdateringen, nemlig sikkerhetsoppdateringene.

De nye oppdateringene for iPad og iPhone skal tette et par sikkerhetshull, som frem til nå har kunnet blitt utnyttet av noen med dårlige hensikter. 9to5mac trekker blant annet frem at en av sikkerhetshullene har gjort det mulig for tredjepartsapper å få tilgang til informasjon om brukernes kontakter, mens en annen feil kunne gi apper tilgang til sensitiv brukerdata.

Det skal også være en rekke oppdateringer knyttet til deres respektive systemer, slik som Kalender, Kamera, CarPlay, Bluetooth, Finn min, iCloud, Bilder, Podkaster og Safari.

Få automatisk «støydemping» i telefonsamtaler

Blant de mindre kritiske, men vel så spennende oppdateringene er blant annet stemmeisolering i telefonsamtaler, som prioriterer din stemme og blokkerer støy rundt deg. Dette har underlig nok vært tilgjengelig for alt bortsett fra vanlige telefonsamtaler, men det er altså på plass nå.

Det er også blitt lagt til en nyttig funksjon for deg som bruker «delte album», hvor systemet nå vil hjelpe deg å finne duplikater, og eventuelt skjule eller slette dem.

«Spør om kjøp»-varsler og Matter

Apple skal også ha løst problemet med at barns forespørsler om kjøp, gjennom familiedelingsfunksjonen «Spør om kjøp», ikke har blitt varslet på foreldrenes telefoner. Og de skal ha fikset problemet med at Matter-kompatible termostater skal ha sluttet å reagere når de ble paret til Apple Home.

iPhone 14 og iPhone 14 Pro-modeller skal også ha fått optimalisert Registrering av ulykke.

Eldre enheter vil naturligvis ikke alltid kunne oppdatere til de seneste operativsystemversjonene, men for noen eldre utgaver finnes det likevel oppdateringer. iOS og iPadOS 15.7.4 er tilgjengelig, og macOS Big Sur 11.7.5, samt macOS Monterey 12.6.4. Disse skal blant annet inkludere retting av sikkerhetsfeil knyttet til WebKit, Kalender, Kamera og Tilgjengelighet.

