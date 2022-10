YouTube Premium øker prisene på familieabonnement

Gjelder også i Norge.

YouTube øker prisene på sine Premium-familieabonnement i en rekke land.

Ifølge nettstedet Techcrunch skal det gjelde USA, Storbritannia, Canada og Argentina, men her i Norge virker det også som at prisene har gått opp.

Eksisterende Premium-kunder med familieabonnement skal ha fått e-postvarsel om økingen, ifølge nettstedet.

Premiumabonnementet for familier er et samleabonnement som skal la opptil seks personer anvende en rekke funksjoner. Blant disse er annonsefrie videoer, nedlastinger og bakgrunnsavspilling.

Ifølge en tråd på Reddit har månedsprisen for abonnementet i Canada økt med med fem dollar, fra henholdsvis 17,99 dollar, til 22,99 dollar.

Det gikk ikke lang tid før også brukere i USA meldte om den samme økningen, etterfulgt av brukere i Storbritannia, som kunne melde om en økning på 2 pund, fra 17,99 til 19,99 pund i måneden.

Økning i Norge, men uklart for hvem

Da vi først sjekket om det var en prisøkning i abonnementene for norske brukere, oppdaget vi at Premium-abonnementet for familier fortsatt koster 179 kroner i måneden, slik det også gjorde i 2018. Men dette kunne late til å være knyttet til hvorvidt vi brukte en nettleser, hvor vi fikk opp 179 kroners månedsprisen eller YouTube-appen.

Skjermbilde, Youtube-appen. Her koster familieabonnementet 229 kroner.

For da vi kort tid etter sjekket i YouTube-appen fikk vi opp 229 kroner - en prisøkning på 50 kroner.

Prisen har med andre ord tilsynelatende økt, selv om den nye prisen ikke ser ut til å være synlig på alle plattformer.

Vi har forespurt Google Norge om en forklaring på de ulike prisene, og få en bekreftelse på hvilken pris som faktisk stemmer.

Vi oppdaterer saken fortløpende når svaret foreligger.

Prisøkning på opp mot 290 prosent

Ifølge en annen Reddittråd er situasjonen i USA, Canada og Storbritannia derimot ikke i nærheten av så prekær som den kan se ut til å være for Argentinske brukere.

Argentinske brukere får nemlig en prisøkning ikke bare i familieabonnementet, men også for de individuelle Premium-abonnementene. Mens det individuelle abonnementet tidligere har kostet 119 argentinske pesos (8,27 kroner), og familieabonnementet 179 pesos (12,4 kroner), økes månedsutgiftene til henholdsvis 389 (27 kroner) og 699 pesos (48 kroner).

Eller, som TechCrunch påpekte: en økning på respektivt 220 og 290 prosent.

Også andre land ser en økning i sine premiumabonnementer, om enn ikke samme høye prosentøkning som Argentina.

I Tyrkia vil eksempelvis både familieabonnementet, og studentabonnementet øke, fra henholdsvis 17,22 kroner til 34,4 kroner, og 5 til 11 kroner. I Japan økes angivelig bare familieabonnementet, fra 125 kroner til 160 kroner.

