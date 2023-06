Lanseringsbonanzaen har startet

Dette er spillene som er vist på «Summer Game Fest».

Sonic Superstars er ett av flere nye spill som er vist frem under årets Summer Game Fest.

Anders Brattensborg Smedsrud 9. juni 2023, 10:50

Den tradisjonsrike spillmessen E3 ble som kjent avlyst også i år, men det betyr ikke at sommeren forløper uten spillnyheter.

For inn for E3 kommer Summer Game Fest og en rekke egne show fra store spillprodusenter som streames rett hjem til alle som er interesserte.

Summer Game Fest er ferdig, og bød på en rekke nye spilltrailere.

Det hele gikk av stabelen torsdag kveld, og selv om langhelgen med spillannonseringer så vidt har startet, har vi samlet de 10 viktigste trailerne som ble vist frem for nye spill.

PS: om du vil følge med på noen av spillannonseringene som skjer i løpet av helgen, finner du tidspunkt for de viktigste showene nederst i saken!

Final Fantasy VII Rebirth

Mange voksne Final Fantasy-fans har gode minner fra det syvende spillet i serien som satte en ny standard for historiefortelling i rollespill da det ble sluppet til Playstation sent på 90-tallet.

Nå jobber Square Enix med en nyversjon som er splittet opp i tre utgaver. Den første delen, der vi hovedsaklig utforsker handlingen i byen Midgard, er ute for lengst. Nå har turen kommet til den andre delen av trilogien, Rebirth, som slippes tidlig neste år og lar oss utforske større områder av historien og kartet som Chocobo Farm og Kalm. Spillet blir eksklusivt for PS5.

Sonic Superstars

Superstars blir nok et 2D-plattform-Sonic-spill, men denne gang med en ny grafikkstil og mulighet for å spille sammen med tre andre venner. Spillet slippes til PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch og PC i høst.

Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia er en av de lengstlevende seriene Ubisoft rår over. Vi er vant til 2D-spillene, men «The Lost Crown» melder på sin side overgang til 2,5D. Utviklingen er det folkene bak kritikerroste Rayman Legends som tar seg av, og vi ser absolutt likheter selv om prisen jo ser hakket barskere ut.

Slippes til Xbox, Playstation, Switch og PC 18. januar.

Yes, Your Grace: Snowfall

Ga det mersmak å styre kongeriket i Yes, Your Grace, kan du glede deg til flere utfordringer og en ny grafikkstil i oppfølgeren, Snowfall som slippes til PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 og Switch neste år.

Banishers: Ghosts of New Eden

I dette actionrollespillets magiske og overnaturlige verden er du med et tospann som jakter etter spøkelser.

Spillet slippes mot slutten av året for PS5, Xbox Series X|S og PC.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Mange kjenner til Yakuza-serien, som kan kalles en asiatisk vri på GTA-spillene med fokus på mafia- og gjengoppgjør. Nå er neste spill i serien, som virker å ha skiftet navn til «Like a Dragon», annonsert.

Spillet slippes 9. november til Playstation, Xbox og PC.

Baby Steps

Fått nok noia av Getting Over It? Nå er folkene bak klare med sitt neste latterlige fysikkspill der du tar kontroll over Nate, en fyr som gjerne vil utforske et nydelig, men farlig fjellandskap - men som dessverre ikke har finmotorikken helt i orden.

Klarer du hjelpe han med å sette den ene foten foran den andre?

Du får sjansen neste år, om du har en PS5 eller PC.

Lies of P

Lies of P er et spennende soulslike-spill som tar historien om Pinocchio og snur den på hodet mens den henter inspirasjon fra estetikk til en mørkere Belle Epoque-epoke (fransk for «den skjønne tiden»), skriver utviklerne selv om spillet.

Det kommer til PC, Xbox og Playstation 19. september.

Alan Wake 2

Der forgjengeren var et spill med mer mystisk enn direkte skummel atmosfære, virker oppfølgeren å ville skremme deg skikkelig.

Nytt er det også at du bytter på å spille som Alan Wake selv, og FBI-etterforskeren Saga, som ankommer byen for å komme til bunns i en rekke mystiske drap.

Slippes til Xbox Series X|S, PS5 og PC 17. oktober.

Palworld

Mange kaller dette spillet «Pokemon med våpen». Om det er noe tess får vi svar på i januar, når spillet slippes som «Early Access» til PC.

Disse showene kan du strømme i helgen

Selv om enkelte show allerede er unnagjort, gjenstår flere interessante streams og store navn.

Annonseringene flest vil få med seg er trolig de fra Microsoft, Bethesda, PC Gaming Show, Ubisoft og Capcom.

Xbox Games Showcase

Starter 11. juni klokken 19. Strømmes på Twitch eller Youtube.

Her er det ventet en haug av trailere for nye spill som er på vei til Xbox-konsollene og PC. Xbox har lovet at vi får se ekte gameplay, og ikke bare filmatiske trailere.

Starfield Direct

Starter 11. juni, etter Xbox-showet. Strømmes på Twitch eller Youtube.

Mange gleder seg til Starfield, det neste storspillet fra Elders Scrolls- og Fallout-skaper Bethesda. Selv om Microsoft nylig kjøpte opp selskapet har de avsatt egen tid bare til å gå i dybden av dette kommende rom-rollespillet som etter planen slippes i høst. Vi forventer å se masse ny gameplay og få mer informasjon om det som potensielt blir Xbox’ største trekkplaster i år.

PC Gaming Show

Starter 11. juni klokken 22. Strømmes på Twitch eller Youtube.

Her kommer det til å gå unna. Vi loves en titt på hele 55 PC-spill fra ulike selskaper, hvorav 16 skal være splitter nye titler som ikke er annonsert enda.

Ubisoft Forward

Starter 12. juni klokken 19. Strømmes på Twitch eller Youtube.

Vi har allerede fått en trailer for et nytt Prince of Persia-spill, men under mandagens visning blir det garantert også plass til nye Assassins Creed, som har undertittel «Mirage» og slippes 12. oktober. Ellers kan vi kanskje håpe å få se noe fra det neste Star Wars-spillet deres. Selskapet har bekreftet av vi får trailere for et Avatar-spill. Også er selvsagt spørsmålet hva Ubisoft gjør med sjørøverspillet «Skull and Bones», som har vært plaget av utsettelser og dårlig PR til nå.

Capcom Showcase

Starter rett før midnatt 12. juni. Strømmes på Twitch eller Youtube.

Capcom er kanskje mest kjent for Resident Evil-serien, men har til nå bare bekreftet at de skal vise Dragon’s Dogma 2, Exoprimal og Ghost Trick: Phantom Detective under showet sitt. Men, de poengterer at de feirer 40 år i år, og at de vil vise spill som ikke er egnet for barn. Så kanskje vi kan håpe på et nytt Resident Evil-spill?

Xbox Games Showcase Extended

Starter 13. juni klokken 19. Strømmes på Twitch eller Youtube.

Her får vi ingen nye annonseringer, men Xbox kommer i stedet til å fortelle mer om spillene de viste frem under showcasen den 11. juni.

Andre spillshow

I tillegg til «sluggerne» nevnt over, er helgen fylt av flere mindre show som også kan være verdt å få med seg.

9. juni klokken 17 vil Access-Ability Summer Showcase vise hvordan eksisterende og nye spill tilpasses for at flere med funksjonsnedsettelser kan spille dem. Strøm på Twitch eller Youtube.

Tribeca Games Spotlight går av stabelen på Youtube 9. juni klokken 21. Der vil de gå mer i dybden av en håndfull spill, som The Expanse: A Telltale Series og Stray Gods.

Wholesome Direct vil på sin side vise 70 «wholesome» spill der ingen av dem fokuserer på slåssing, krig eller konflikt. Showet kan strømmes 10. juni klokken 19 på Twitch eller Youtube.

Ellers kan Future Games Show fra Games Radar gi deg smakebiter fra rundt 50 kommende spill den 10. juni klokken 19 på Twitch eller Youtube, mens Upload VR Showcase avslutter det hele med en kikk på fremtidens VR-titler 14. juni klokken 20 på Youtube.

