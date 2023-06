De største nyhetene fra Xbox’ lanseringsbonanza

Rom-kamp blir en sentral del av Bethesdas nye rollespill Starfield. Spillet fikk et helt 45 minutters dypdykk søndag. Kamera Bethesda

Hannah Alvestad 12. juni 2023, 11:03 Lagre Lagre artikkel

Spillmessen E3 ble som kjent ikke noe av i år, men er erstattet av «Summer Games Fest» - en rekke med digitale lanseringsarrangementer fra små og store spillprodusenter.

Søndag var det tid for Microsofts «Xbox Games Showcase», hvor nyhetene og sniktittene sto i kø.

Dette er nyhetene

Starfield

Mest oppmerksomhet fikk Starfield, det nye rom-rollespillet fra Bethesda - tidligere kjent for blant annet «The Elder Scrolls»- og «Fallout»-seriene. Microsoft hadde faktisk satt av en hel 45 minutter lang presentasjon dedikert ene og alene til Starfield, som av Bethesda-sjef Todd Howard selv er blitt betegnet som «Skyrim i verdensrommet».

I presentasjonen søndag viste Bethesda og Microsoft hvordan hovedhistorien er sentrert rundt «Constellation», den siste gruppen av romutforskere. Hovedhistorien vil dreie seg om å finne «universets hemmeligheter».

Bethesda og Microsoft fortalte også at historien starter i hovedstaden New Atlantis, som Bethesda hevder er den største spillbyen de noen gang har laget.

Starfield vil inneholde over 1000 planeter som spillerne kan utforske. Spillere navigerer seg rundt med sitt eget romskip, og romskipene du disponerer kan oppgraderes og tilpasses nesten på ethvert område - også når det gjelder mannskapet du kan hyre. Bethesda har også hintet om at spillere kan få overnaturlige egenskaper i spillet.

Lanseringsdatoen skal være 6. september, og spillet kommer til PC og Xbox Series S/X. Det blir også tilgjengelig på Microsofts Game Pass fra og med lanseringsdagen.

Fable

Microsoft ga en titt på det nyeste spillet i Fable-serien - og bekreftet at navnet bare blir «Fable». De inkluderte foreløpig ikke en lanseringsdato.

Det nye spillet kommer 13 år etter forrige Fable-spill, som var Fable III.

Star Wars: Outlaws

Ubisofts Star Wars: Outlaws ble også annonsert på presentasjonen, som skal lanseres i 2024. Gameplay vil bli annonsert på Ubisofts eget event Ubisoft Forward, som skal holdes senere mandag.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Den nye utvidelsen til Cyberpunk 2077 fikk også vist seg. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty blir tilgjengelig 26. september - med Idris Elba på rollelista.

Senua’s Saga: Hellblade II

En ny trailer for Senua’s Saga: Hellblade II ble lansert i går. Den fire minutter lange videoen viser klipp som er innspilt i sin helhet på en Xbox Series X. Spillet skal lanseres i 2024 - på PC og Xbox - og på Game Pass fra lansering.

Microsoft Flight Simulator

2024-versjonen av Microsoft Flight Simulator ble også annonsert, med lansering nettopp i 2024. Spillere vil ha mulighet til å gjøre nye ting i denne versjonen, blant annet å styre et helikopter for å slukke branner. Også her blir spillet tilgjengelig på Game Pass fra dag én.

Avowed

Det kommende førstepersonsrollespillet Avowed ble også vist på presentasjonen. Awowed utvikles av Obsidian Entertainment, som blant annet står bak Pillars of Eternity-serien. Awowed er også lagt til verdenen Eora, kjent fra nettopp Pillars of Eternity, og utviklerne lover et land fullt av «mysterier og hemmeligheter, farer og eventyr, valg og konsekvenser».

Spillet skal lanseres en gang i 2024.

Forza Motorsport

Den populære bil-simulator-serien Forza får et nytt tilskudd: Forza Motorsport. I den nye traileren får vi se at spillet har lanseringsdato 10. oktober, og at det kommer til Game Pass.

Clockwork Revolution

Clockwork Revolution er et nytt «steampunk»-rollespill fra InXile entertainment, som tidligere har stått bak serier som Wasteland. InXile ga ikke fra seg mye informasjon i traileren, utover at konseptet bøying av tid vil være sentralt.

Foreløpig sier de at spillet er i «pre-alpha»-status, uten et konkret lanseringsvindu - men at den vil komme til Game Pass allerede fra lansering.

Cities Skylines 2

Den ellevilt populære bybyggingssimulatoren Cities Skylines får endelig en oppfølger i år, og Microsoft og utvikler Paradox viste frem de første glimtene av hvordan du bygger veier og soner i Cities: Skylines 2.

Lanseringsdatoen er satt til 24. oktober, og spillet kommer til Xbox, PC og Game Pass.

To nye Persona-spill

Persona 5 Tactics er et taktisk rollespill i Persona 5-universet, som ble annonsert med lanseringsdato 17. november.

I tillegg skal gjenskapingen av Persona 3 fra 2006, Persona 3 Reload, lanseres tidlig 2024.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Det nyeste tilskuddet i Like a Dragon-serien, som vi tidligere kjente som Yakuza - Like a Dragon: Infinite Wealth, skal lanseres tidlig 2024. Traileren forteller ikke stort om spillet, og er ganske sprø (men morsom).

Overwatch 2: Invasion

Det kommer nytt historie-innhold til Overwatch 2, som skal lanseres 10. oktober. I tillegg ble det hintet om at en ny helt skal bli tilgjengelig i spillet samme dato.

Xbox Series S i sort

I dag er Xbox Series S kun tilgjengelig i hvit, og med 512 GB lagring. Fra og med 1. september endrer dette seg, da den nye Series S kommer i sort, med 1 TB lagring.

I Norge koster Series S i dag rundt 3500 kroner, mens den nye versjonen vil koste 4199 kroner.

12. juni 2023, 11:03