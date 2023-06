Nkom: Varsler mulig salgsforbud for Easee også i Norge

Easee sier de vil lansere en ny lader snart.

I mars i år la svenske Elsäkerhetsverket ned salgsforbud mot ladeboksene Easee Home og Easee Charge, etter at de fant at Easees løsninger for blant annet jordfeilvern ikke var i henhold til regelverket. I mars permitterte Easee 138 ansatte i Norge som følge av dette, noe som ifølge selskapet utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

Nå har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) her hjemme gått gjennom dokumentasjonen, og de sier seg enige med sine svenske kolleger.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure i en pressemelding.

Varsler salgsforbud

Nå ligger det an til salgsforbud for produktene også i Norge, varsler Nkom.

«Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge», heter det i Nkoms pressemelding.

Nkom vil imidlertid ikke komme med noe pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort i det svenske rettsvesenet.

— Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

– Ikke farlig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier imidlertid at de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

– DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee-lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen.

Easee: - Respekterer konklusjonen

Easee sier at de ikke vil protestere på Nkoms avgjørelse.

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter, sier administrerende direktør Jonas Helmikstøl i en melding.

Produktene vil fortsette å bli oppdatert, og appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før - og brukerne som allerede har Easee-ladere kan fortsette å bruke dem, påpeker Easee.

De melder også at de har en ny lader under arbeid, og at denne snart vil lanseres.

– Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye, sier Chief Product Officer, Ola Njå Bertelsen.

