Ekspertene avslører hva som ligger under juletreet i år

Playstation 5, kjøkkenmaskiner og Apple-dingser har vært på søketoppen under julegavehandlingen.

Kamera Jens Niklas Plikk, Tek.no

Endelig er det jul igjen, og her i Tek-redaksjonen er det ingen hemmelighet at vi har en forkjærlighet for harde pakker.

For selv om vi liker gode raggsokker og hjemmestrikkede vanter, var det stort sett bare elektroniske dingser vi listet opp i vår store julegaveguide.

Det gir mening, ettersom minst én av fire nordmenn har hatt elektronikk og harde pakker på toppen av sin ønskeliste de siste årene.

Men hva med i år?

Om du allerede har forsøkt å kjenne, riste, lukte og veie gavene under treet uten hell, kan kanskje ekspertene vi har snakket med gi deg et hint om hva som skjuler seg bak papiret.

Dette kan du forvente under juletreet

Stadig flere handler jo julegavene på nettet, og mange bruker prissammenligningstjenester for å sjekke at de handler hos butikkene med best pris.

Dermed finnes det også mye data som kan fortelle oss noe om hva folk søker etter, hva de kjøper og hva som trolig havner under juletreet.

Tradisjonen tro har vi tatt kontakt med de to største prissammenligningstjenestene i Norge – Prisguiden og Prisjakt – for å høre hva deres søkestatistikk kan avsløre om årets gaver.

Det er denne elektronikksaken som står øverst på flest ønskelister, skal vi tro søkevanene våre nå i desember. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Carl Lindholm, som er PR-sjef hos Prisjakt, svarer bekreftende når vi spør om det er de harde pakkene som nok en gang vil regjere under juletreet.

Kategoriene folk har søkt mest etter i år er ifølge Prisjakt spillkonsoller, hodetelefoner og mobiltelefoner, i den rekkefølgen.

Carl Lindholm, PR-sjef i Prisjakt. Kamera Prisjakt

Det er imidlertid et annet produkt, airfryeren, Prisjakt vil utnevne til «årets julehit»:

– Airfryeren er årets store trend, der interessen for disse kjøkkenmaskinene er hele 200 prosent høyere nå enn i desember i fjor, sier Lindholm.

– Også virker det som mange planlegger å kjøpe brettspill og Lego i gave, da vi har sett en tydelig økning i disse kategoriene.

Mest populære elektronikkprodukter hos Prisjakt

Det er Sonys Playstation 5 som regjerer øverst på søketoppen uansett kategori, og når vi rydder unna kategorier som vedovner, klær og sko, sitter vi igjen med denne elektronikk-topplisten fra Prisjakt nå i desember:

Her må vi legge til at topplisten trolig er noe påvirket av at vi i Tek nylig samletestet nuppefjernere og hodelykter, der modellene fra Point og Iiglo vant sine respektive tester.

Mest populære elektronikkprodukter hos Prisguiden

Vi kjenner likevel igjen flere av trendene når vi ser desemberlisten til Prisguiden.

Der er nemlig også Playstation 5 helt på topp, foran et av AMDs nye og kraftige grafikkort samt Apple AirPods. Også finner vi blant annet to ulike airfryere, der modellen fra Xiaomi vant vår samletest av rimelige maskiner.

(Obs: vi har filtrert ut en tursekk fra DB, et sko-par fra Hoka og en Ulvang Rav genser fra listen, men ingen av disse truet topplasseringene.)

– Søkestatistikken vår indikerer at interessen er stor innenfor elektronikk, men også at klær, sko og sport- og friluftsutstyr har gode sjanser til å havne under juletreet i år.

Det skriver pressekontakt i Prisguiden, Erik Andreassen-Perez, til oss.

Han forklarer at det virker som mange av kategoriene som var populære i fjor, også er stas i år:

– Vi må selvfølgelig se bort ifra bjørkeved og panelovner – ettersom vi antar at de fleste ikke ønsker seg dette til jul. Da sitter vi igjen med kategoriene airfryer og ryggsekker som trendene. Utenom dette er folk nysgjerrige på den nyeste iPhonen og iPaden hver gang det kommer ny versjon.

Erik Andreassen-Perez, pressekontakt i Prisguiden. Kamera Prisguiden

Dette skal vi kjøpe til andre

Andreassen-Perez i Prisguiden poengterer at søkestatistikken ikke nødvendigvis gir det fulle bildet av hva som faktisk ligger under juletreet. Som kjent søker jo mange også etter ting til seg selv som kan påvirke topplistene.

Derfor har Klarna, som eier Prisguiden, gjort en undersøkelse for å finne ut hvilke kategorier nordmenn flest ser etter julegaver i.

– Og denne listen er nok den beste indikasjonen på hva som legges under norske juletre i år, forklarer Andreassen-Perez.

1. Barneprodukter (40 %)

2. Elektronikk (23 %) og klær og sko (23 %)

3. Skjønnhetsprodukter (22 %)

4. Smykker og tilbehør – som vesker og klokker (20 %) og sport og fritid (20 %)

5. Hus og hage (19 %)

Igjen ser det altså ut som det er barna som går seirende ut av julen!

PS: Ifølge Klarnas undersøkelse planlegger 92 prosent av spurte nordmenn å selv kjøpe julegave. 76 prosent svarer imidlertid at de ønsker å bruke mindre penger enn i fjor.

Dette ønsker vi oss selv

AirPods (og AirPods Pro) er på topp på manges ønskelister. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

En ting er hva andre kanskje har kjøpt til deg, men hvordan ser nordmenns egne ønskelister ut?

Ifølge Klarna er det elektronikkproduktene under som er hyppigst lagt til i ønskelisten i deres egen app:

Gaming:

PlayStation 5

PlayStation VR

Nintendo Switch

Xbox Series X/S

PlayStation 5 PlayStation VR Nintendo Switch Xbox Series X/S Mobil:

iPhone 14 Pro / Max

iPhone 13 Pro Max

Google Pixel 7 pro

Samsung Galaxy Z Flip / Fold / 22

iPhone 14 Pro / Max iPhone 13 Pro Max Google Pixel 7 pro Samsung Galaxy Z Flip / Fold / 22 Hodetelefoner:

AirPods / Max / Pro

Samsung Galaxy Buds2 Pro

AirPods / Max / Pro Samsung Galaxy Buds2 Pro Smartklokker:

Apple Watch Ultra / Series 8 / SE

Samsung Galaxy Watch 5

Mer om PrisjaktPrisguideJulegaver