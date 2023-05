Nvidia: Slik kan det se ut når spill og AI møtes

Skjermbilde fra presentasjonen til Nvidia. Kamera Nvidia

Nvidia viste nettopp frem hvordan det kan bli seende ut når spill og kunstig intelligens møtes. Og vi er utvilsomt spent på fortsettelsen.

Det var i forbindelse med Computex-messen i Taipei at Nvidia-sjef Jensen Huang viste frem en grafisk gjengivelse av en ramen-bod. Her kunne man føre en dialog med den ansatte, hvor man fremfor å velge forhåndsbestemte dialogsekvenser, kunne bruke egen stemme og fra svar fra spillkarakteren. Dette, hevder Nvidia, skal være spillenes fremtid.

Du kan se og høre dialogen i videoen nedenfor.

«Fremtidens spill» betyr mindre generisk dialog

Nvidia har foreløpig ikke sluppet annet enn en demo, og det har ikke vært mulig å faktisk få teste hvordan dialogen oppleves som spiller. Det gjør det derfor vanskelig å helt enkelt skille opplevelsen fra vanlige NPC-dialoger (altså, dialoger med ikke-spillbare karakterer), kun basert på presentasjonen.

Det interessante er likevel at det her er snakk om ens egen stemme, som den AI-støttede NPC-en faktisk responderer på. Og dét er helt klart noe ganske annet enn en generisk spilldialog.

Nvidia viste frem ny teknologi

For Nvidia er selvsagt ikke den fiktive spillsekvensen alene det viktigste. For demoen, som ble bygget av Nvidia sammen med deres partner Convai, ble laget for å kunne vise frem verktøyene som ble brukt for å lage den.

Helt konkret skal de ha anvendt NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) for Games, som altså er en AI-modell som anvender språkmodeller – lik de vi kjenner fra ChatGPT, Bing og Bard.

I forkant av Computex skal angivelig Nvidia-sjef Jason Paul også ha uttalt til The Verge, at teknologien vil kunne oppskaleres til å gjelde flere karakterer på en gang. Hvis dette stemmer, kombinert med at Nvidias modell skal kunne kjøre både lokalt og i skyen, åpnes i alle fall en rekke muligheter i spillverdenen.

30. mai 2023, 16:59