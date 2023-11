De viktigste nyhetene fra nattens Apple-lansering

Nøkkelordet er M3-brikker.

Det viktigste å ta med seg fra Apple-lanseringen var M3-brikker. Kamera Apple

Vilde M. Horvei og Niklas Plikk Publisert i går 08:24 Lagre

Det var i natt duket for lanseringen «skummelt raskt», som Apple selv omtalte det som. I tro med lanseringsnavnet kunne de da også dra både kraftigere M3-brikker, iMac og MacBook Pro ut av hatten.

Vi har samlet de viktigste punktene fra lanseringen under. Samt inkludert vårt største oppgitte sukk.

Enda mektigere M3-brikker

M3, M3 Pro og M3 Max-brikkene. Kamera Apple

«Alle» forventet det, og Apple skuffet ikke. Det kanskje største høydepunktet fra lanseringen var introduksjonen av den nye serien M3-brikker.

M3, M3 Pro og M3 Max-brikkene skal ifølge Apple markere første gang 3-nanometers-produksjonsprosessen er brukt for å lage en PC-chip.

Som i praksis betyr at brikkene tilbyr raskere og mer effektiv prosessor, og at de har slått Intel på målstreken.

Dessuten skal trioen av brikker komme med oppdatert grafikk som støtter strålesporing, «mesh shading» og «Dynamic caching», som påvirker mengden minne enhetene anvender under oppgaver.

M3-brikkene kan skilte med støtte for opptil 128 GB minne, og den kraftigste av brikkene – M3 Max – kommer med 92 milliarder transistorer, 40-kjerners GPU og 16-kjerners CPU.

24 tommers iMac med M3-brikke

Vi forventet at Apple skulle lansere en iMac, og at denne ville få en oppgradert brikke. Det kom derimot som en positiv overraskelse at de hoppet bukk over en hel generasjon brikker, da den nye 24 tommers iMacen kommer med M3-brikke. Den skal angivelig være dobbelt så rask som sin forgjenger, som var utstyrt med M1-brikke.

I tillegg til den nye brikken, skal den nye iMacen også få en 4,5K Retina-skjerm med mer enn 1 milliard farger, støtte for Wi-Fi 6E og et 1080p webkamera.

Inngangsmodellen av iMac med M3-prosessor koster 18.990 kroner, men da går du glipp av ting som USB 3-porter og fysisk ethernet-port, samt to ekstra grafikkjerner. Skal du ha dette må du ut med 21.990 kroner.

Den aller dyreste modellen starter på 24.990 kroner, og gir deg totalt 512 GB lagringsplass, opp fra 256 GB.

14- og 16-tommers MacBook Pro med M3

MacBook Pro M3. Kamera Apple

Også MacBook Pro får seg en M3-oppgradering, da henholdsvis 14- og 16-tommersmodellene. Disse vil komme med enten M3 Pro-brikken, eller den enda mer avanserte M3 Max.

Begge maskinene har fortsatt Mini LED-skjermer, 1080p-kamera, 22 timer batteritid, og støtte for svimlende 128 GB RAM. De kommer nå også i en ny «Space Black»-farge, som skal ha fått en ny overflatebehandling for å gjøre dem mer motstandsdyktige mot fingeravtrykk.

I tillegg kommer det en ny inngangsmodell i MacBook Pro-familien, som har den «vanlige» M3-brikken. Denne vil ta over for den tidligere MacBook Pro-modellen med Touch Bar-skjerm. Med andre ord er du nå sikret ting som SD-kortleser, HDMI-port og Magsafe-lading, uansett hvilken MacBook Pro du velger.

Den enkleste utgaven av MacBook pro 14" vil starte på 23.990 kroner, mens hvis du vil ha M3 Pro-prosessor må du ut med 29.990 kroner.

MacBook Pro 16" kommer bare med M3 Pro- og M3 Max-brikker, og starter på 36.990 kroner for Pro-en, eller 51.990 kroner for den med M3 Max prosessor.

... men ladekabelen til Magic Mouse er fortsatt like idiotisk

Hvorfor, Apple? Kamera Apple

Selv om det har kommet en rekke store oppdateringer på maskinvarefronten, har Apple likevel beholdt Lightning-kabelen på mus, tastatur og styreflaten. De har altså ikke gått helt over til USB-C, selv om EU tvang dem til å skifte ladekabel for iPhone.

Men kanskje mest idiotisk av alt er at de fortsatt har beholdt lademetoden for Magic Mouse. Altså, du må fortsatt la alt arbeid opphøre for å lade musen, ettersom ladeinngangen ligger på undersiden. Det er altså ingen progresjon på Apples kanskje dummeste oppfinnelse, og selv i 2023 må du fortsatt gå og ta deg en kaffepause når musen er utladet.