Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samsung skal ha løst den plagsomme «humpen» på Galaxy Fold

Skjermbøyen i midten er mulig å både se og kjenne på dagens brettbare mobiler. Det kan fikses på neste Fold- og Flip-mobiler. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Samsung dominerer markedet for brettbare mobiler med sine Fold- og Flip-modeller, som de har solgt de siste årene. Det er en spennende nisje uten så mange konkurrenter, og en ny Galaxy Fold-modell kommer trolig til sommeren.

Ifølge sørkoreanske Naver skal Samsung ha løst ett av de mest irriterende problemene med de brettbare mobilene: En liten «hump» man har kjent (og sett) akkurat der skjermen bøyes.

Går alt som det skal vil skjermen være helt flat på de nye brettbare mobilene.

Som vist på bildet kan det nye hengslet også sørge for at halvdelene av telefonen kan ligge flatt mot hverandre uten åpning, noe som også kan redusere størrelsen på telefonen når den er foldet.

Naver påpeker at Samsung patenterte en lignende hengselløsning tilbake i 2016, men gikk en annen vei når det kommer til hengslene på Fold- og Flip-telefonene. Det spekuleres i at valget av dagens hengsel har med vannmotstand å gjøre.

Nytt hengseldesign

Problemet skal være løst med et nytt dråpeformet design på hengslet. I stedet for å regelrett brette mobilen på ett punkt, skal den nye hengselløsningen fordele bretten på to steder.

Økt konkurranse

Samsung er ikke lenger alene om å produsere sammenleggbare enheter. Flere produsenter har egne enheter med andre løsninger for hengslene for en flat opplevelse med mindre bretter. Blant annet har Oppo og Motorola allerede tatt i bruk dråpeformede hengsler, som har vist seg å være mer optimale dersom åpenbare bretter skal unngås. Men helt fri for humper er de ikke.

Hvorvidt Samsung endrer design gjenstår å se. Historisk sett har selskapet presentert årets brettbare på sensommeren, mens det er deres «vanlige» Galaxy S-modeller som slippes i februar. Sannsynligheten er stor for at de følger samme lanseringsplan i år.

Mer om SamsungMobil