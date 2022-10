Hjulproblemet løst: Nå begynner Toyota utleveringen av elbilen bZ4X

Problemet med hjul som kan løsne på Toyota og Subarus nye elbiler skal være rettet opp i, og utleveringene kan dermed starte.

Nå starter utleveringene av elbilen bZ4X, melder Toyota Norge. Det samme gjelder søstermodellen Subaru Solterra, som begge har fått en litt problemfylt lansering takket være hjulbolter som kunne løsne og resultere i at hjulene på bilen falt av under press.

Toyota kalte tilbake bilen sent i juni, og har frem til nå jobbet med en løsning på hjulboltproblemet. I USA tilbød de sågar å kjøpe bilen tilbake fra kunder som ikke ville vente, eventuelt gi dem 5000 dollar (cirka 52000 kroner med dagens kurs) i kompensasjon og gratis lading ut 2024.

I Norge er det kun registrert et fåtall bZ4X, og dette var kun snakk om demonstrasjonsbiler og interne biler, opplyste informasjonssjef Espen Olsen i august.

Endrer på boltene

Olsen forklarer nå at løsningen man har kommet frem til rett og slett er et nytt design på selve hjulboltene. Det er kommet til en konisk skive som gjør at bolten festes litt annerledes til felgen, i tillegg til at gjengene er endret for å få skrudd bolten bedre til.

– Det har tatt litt fordi vi har vært opptatt av å teste dette nøye og finne ut hva som er rotårsaken. Dette er en enkel og god løsning som vi er veldig trygge på, og som er testet i henhold til de kvalitetsstandardene vi har i Toyota. Vi er veldig glade for at vi kan gå ut med dette nå, sier Olsen til Tek.no.

Toyota har rundt 500 biler som står på lager i Norge og i Malmø, som er ment for det norske markedet. Subaru skal også ha rundt 350 ferdigproduserte Solterra her til lands, ifølge Bilnytt.

Usikker på hvor mange

Samtidig har produksjonen av både bZ4X og Solterra vært stoppet i påvente av en løsning på hjulproblemet, så mange kunder vil måtte vente en god stund lengre enn de kanskje hadde håpet - og muligens få et momskrav på bilen om leveringen skjer etter årsskiftet.

– De 500 vil kunne leveres i år. I tillegg håper vi å få noen flere biler fra fabrikk, men det er litt uvisst hvor mange vi klarer å få til Norge før årsskiftet, sier Olsen.

Han sier delene som må endres er på vei til Norge nå, og vil ankomme forhandlerne i løpet av den kommende uken. Deretter vil utleveringene starte i andre halvdel av måneden.

Subaru Solterra.

bZ4X kommer med enten for- eller firehjulsdrift med henholdsvis 204 hk/265 Nm og 218 hk/337 Nm. 0–100 km/t skal ta 7,5 og 6,9 sekunder.

Batteriet er på 71,4 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på 511 kilometer i den mest utholdende varianten. Prisen starter på 446.300 kroner.