PlayStations hemmeligheter avslørt i rettsdokumenter

Ble forsøkt dekket over med en tusj.

PlayStation 5. Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Vilde M. Horvei Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Svært konfidensiell informasjon om PlayStations virksomhet skal ha blitt avslørt av en markeringspenn. Blant avsløringene er Call of Duty-inntekter og kostnaden ved å lage en del av deres mest populære titler.

Avsløringen skjedde i forbindelse med at PlayStation-sjef Jim Ryan leverte inn dokumenter som del av høringen om Microsofts Activision-oppkjøp. En sladdet versjon av dette dokumentet, som inneholder svært hemmelig informasjon om selskapet, skal ha ligget offentlig tilgjengelig en periode.

Problemet er at sladdingen ser ut til å ha vært gjort med en tusj, som har gjort at blant annet The Verge har klart å hente frem informasjonen som ble forsøkt holdt hemmelig.

Utdrag fra rettsdokumentet, hentet fra The Verge Kamera Sony

Dette er avsløringene

Angivelig skal kostnaden for å produsere de to fan-favorittene Horizon Forbidden West og The Last of Us II være avslørt.

Førstnevnte skal tilsynelatende ha kostet Sony 212 millioner dollar over en periode på fem år med 300 ansatte. Mens The Last of Us II, med sine 200 ansatte, skal ha kostet selskapet 220 millioner dollar.

Det skal også ha fremkommet at så mange som en million PlayStation-spillere kun spiller Call of Duty. I en gjennomgang utført av The Verge, hevder de å ha funnet at det i dokumentet står skrevet at 14 millioner brukere (basert på tid brukt på enheten) skal ha brukt mer enn 30 prosent av tiden sin på å spille Call of Duty i 2021. Samme år skal også seks millioner brukere ha brukt mer enn 70 prosent av tiden sin, og altså en million ha brukt 100 prosent av tiden sin på Call of Duty.

I gjennomsnitt skal dette ha utgjort i gjennomsnitt 116 timer spilletid per år, bare på Call of Duty. Call of Duty-spillere som bruker mer enn 70 prosent av tiden sin på spillet, skal ha brukt i gjennomsnitt 296 timer i spillet, skriver The Verge.

PlayStation taper hvis CoD blir Xbox-ekluskusiv

Utdrag fra rettsdokumentet, hentet fra The Verge Kamera Sony

Foruten spilltallene, listes også det mulige inntektstapet for PlayStation skulle Call of Duty bli Xbox-eksklusiv. Mer spesifikt oppga PlayStation at Call of Duty hadde en verdi på 800 millioner dollar bare i USA i 2021 - nærmere 10 milliarder kroner.

The Verge, som har undersøkt dokumentet, mener også at det under tusjen oppgis å være 1,5 milliarder dollar globalt - drøye 16 milliarder kroner.

I tillegg til disse tallene vil man også måtte regne med alt som følger med av ekstratilbehør, abonnementer og så videre, hvilket skal synes gjennom tusjen å være estimert til 15,9 eller 13,9 milliarder dollar.

Det fremkommer også at Sonys Call of Duty-kontrakt med Activision kun gjelder et siste spill i serien, som skal bli lansert i 2023.

Oppdatert 30. juni 2023, 09:41