Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Corsairs neste mekaniske tastatur kan friste hvem som helst

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Corsair har nettopp avduket sitt neste tastatur: K100 Air. Den fulle betegnelsen er faktisk Corsair K100 Air Wireless Mechanical Gaming Keyboard, noe som forteller oss at tastaturet både er trådløst, har mekaniske taster og skal være dugelig til spilling.

Samtidig må vi innrømme at dette tastaturet rent estetisk sett ville kunne passe like godt inn på kontoret som i tenåringshulen. Med børstet aluminiumstopp, lavprofilstaster og ikke mer enn elleve millimeter på sitt tynneste, får vi her noe som ser ut til å kunne ta opp kampen med modeller som Logitech G915 Lightspeed.

Les også Test av mekaniske tastaturer 2020 : Det beste mekaniske tastaturet har justerbare brytere og OLED-skjerm

Foruten et vanlig tastaturoppsett har Corsair K100 Air også medietaster, volumhjul og fire programmerbare makrotaster. Det har også minne innabords for å lagre opptil femti forskjellige profiler.

Nye brytere

Ifølge Cherry – som går for å være en av de aller beste tastaturbryterprodusentene – vil Corsair K100 Air være det første tastaturet på markedet med deres nye Cherry MX Ultra Low Profile-brytere.

Disse vil visstnok by på en taktil skriveopplevelse, som da skal bety at tastene føles uten å høres. Dette selv om bryterne kun er 3,5 millimeter høye totalt og har en vandreavstand på bare 1,8 millimeter.

Tastaturet har for øvrig full RGB-bakbelysning, som seg hør og bør for spilltastaturer i disse dager. Med dette påslått skal batteritiden være på 50 timer, ellers skal tastaturet klare seg i opptil 200 timer uten å lades opp dersom lyset er av.

Trådløst eller kablet

Corsair K100 Air må for øvrig ikke brukes trådløst. Sitter du mest på samme plassen, kan den kobles til en PC eller Mac over USB. Dette gir en «polling rate» på opptil 8000 Hz – altså at systemet responderer lynraskt på nye input. Og det vil du jo ha når du gamer.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I tillegg gir tastaturet deg to trådløse muligheter. Enten kan du gå for tilkobling via vanlig Bluetooth, eller du kan benytte deg av Corsairs egen trådløse teknologi kalt Slipstream. Så dette tastaturet vil kunne benyttes med de aller fleste datamaskiner.

Corsair K100 Air skal etter planen være i butikkhyllene den 4. oktober. Selskapet har ennå ikke gått ut med noen pris for herligheten. Ifølge vår kontaktperson i Corsair vil ikke dette være klart før nærmere slippdatoen.

Corsair K100 Air annonse Sjekk prisen

Les også Det beste hjemmekontortastaturet