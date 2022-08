Så godt yter Intels kommende grafikkort

De siste årene har Intel rigget seg for å ta opp kampen mot AMD og Nvidia med sine egne «Arc»-grafikkort.

Nå har de delt mer informasjon om et av sine kraftigste kort, kalt Arc Alchemist A750, på sin YouTube-kanal.

Selskapet har gjort sine egne ytelsesmålinger i 49 ulike spill. Disse viser angivelig at Arc Alchemist A750 yter på nivå med Nvidias mellomklassekort GeForce RTX 3060.

Kortet skal angivelig opprettholde minst 60 FPS med ultrahøye detaljer ved oppløsningen 1080p (eller Full HD), og ditto FPS med «høye» grafikkdetaljer i 1440p-oppløsning.

Det er alltid greit å ta selskapers egne målinger med en klype salt, men Intel mener uansett målingene deres gir et realistisk inntrykk av ytelsen Alchemist A750 får ved lanseringen «senere i år».

Alchemist-familien blir Intels første generasjon Arc-grafikkort, og vil deles inn i tre «ytelseskategorier». 3-serien, 5-serien og 7-serien, der høyere tall betyr høyere ytelse.

A750 tilhører altså den kraftigste serien Intel planlegger å lansere i sin Alchemist-familie, men også et litt kraftigere A770 er planlagt.

Det har tidligere vært ryktet at Intel ville klare å matche Nvidias betydelig kraftigere RTX 3070-grafikk med sitt råeste Alchemist-kort, men dette ser mindre sannsynlig ut nå.

Både AMD og Nvidia er uansett ventet å lansere en ny generasjon grafikkort i høst, som vil gruse Intels første generasjon Arc Alchemist-grafikkort på ytelse. Hvilke av kortene som lanseres først er usikkert.

Plaget med utsettelser

De første Arc Alchemist-grafikkortene var ventet på markedet mot slutten av første kvartal i år, før de ble utsatt til 2. kvartal. Nylig har Intel uttalt at kortene kommer på markedet «i løpet av året».

De har tidligere fortalt at de har planer klare for flere generasjoner grafikkort som skal etterfølge Alchemist-familien. Som Battlemage, Celestial, og Druid de kommende årene.

Den middelmådige ytelsen målt mot dagens snart to år gamle konkurrerende grafikkort gjør at Intels Alchemist-generasjon ikke blir interessant for hardbarkede gamere. For «allmuen» er det likevel gode nyheter med mer konkurranse i segmentet, og på sikt kan det bli det for spillentusiastene også.

Det er nemlig ventet at Intel kan komme til å utfordre AMD og Nvidias aller beste kort rundt tiden da deres tredjegenerasjons Arc «Celestial»-kort kommer på markedet. Disse er ventet om et par år.

Får støtte for ny teknologi

Intel har hentet flere drevne grafikkeksperter fra Nvidia og AMD for å jobbe med Arc-grafikkortene sine de siste årene. Som Tom Petersen som kom fra en kombinert PR- og ingeniørstilling hos Nvidia, og Raja Koduri som var sjef for Radeon-utviklingen hos AMD. Intel har også pusset opp grafikkortdriverne sine, og annonsert at kortene deres vil støtte de samme moderne teknikkene som rivalene.

Intel-kortene vil blant annet støtte strålesporing, «mesh shading» og «Variable Rate Shading», som øker ytelsen ved kun å anvende krevende skygge- og fargelegging der det faktisk er mulig å oppfatte for spilleren.

I tillegg vil kortene støtte XeSS, eller Xe Super Sampling, som i likhet med Nvidias DLSS-teknikk bruker kunstig intelligens for å oppskalere spill til en høyere oppløsning. I likhet med hva som er tilfelle for DLSS må spill som vil dra nytte av XeSS utvikles med dette i tankene, men allerede er det klart at spill som Death Stranding, Hitman III, Shadow of the Tomb Raider og The Settelers vil støtte teknikken.