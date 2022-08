HBO Max og Discovery+ skal slås sammen

Det bekrefter Warner Bros. Discovery.

HBO Max ser ut til å bli historie senest i 2024. Da vil den slås sammen med Discovery+. Foreløpig er det uklart om HBO-navnet vil overleve: Warner Bros. Discovery sier de jobber med kundeundersøkelser for å se på styrken av merkevaren.

Warner Bros. Discovery bekrefter at de skal slå sammen sine to strømmetjenester HBO Max og Discovery+. Det sa toppsjef David Zaslav i en samtale med investorer etter selskapets kvartalsresultater torsdag.

Gigantselskapet ble til etter sammenslåingen av Warner Media og Discovery tidligere i år, og Zaslav varslet at den nye strømmetjenesten både vil ha reklamefrie og rimeligere, reklamefinansierte abonnementer. I tillegg åpnet han for at det kan bli mulig med en gratis og fullt ut reklamefinansiert modell.

Sammenslåingen skal etter sigende skje i løpet av 2023 i USA, og i 2024 i andre markeder. Selskapet antydet allerede tidligere i år at en sammenslåing var på trappene, men nå tidfester de altså fusjonen.

– I går kveld annonserte Warner Bros. Discovery-ledelsen at den forbedrede strømmetjenesten kommer til Europa tidlig i 2024. Vi har ikke noe å tilføye på dette stadiet, skriver PR-sjef Celine Ryel for HBO Max i Norge som svar på vårt spørsmål om denne endringen også vil omfatte Norge.

Jobber med midlertidig løsning

Tidligere i år sa Warner Bros. Discoverys finansdirektør Gunnar Wiedenfels at de i mellomtiden jobber med en slags pakkeløsning for HBO Max og Discovery+, muligens med felles innlogging og eventuelt også med integrasjon av noe innhold fra den ene tjenesten til den andre. I Norge kompliseres nok saken noe av at Discovery+ sitter med store sportsrettigheter, blant annet Eliteserien i fotball.

HBO Max koster per i dag 89 kroner i måneden, mens Discovery har fire ulike abonnementer. Det billigste, som kun inkluderer underholdning, ligger på henholdsvis 49 og 79 kroner med og uten reklame. De to andre abonnementene koster 129 og 179 kroner, henholdsvis med åtte livekanaler og all sport i tillegg.

Store kutt

Warner Bros. Discovery tapte 3,42 milliarder dollar (drøyt 33 milliarder kroner) i sitt første kvartal etter sammenslåingen, og har varslet at de skal finne innsparinger på tre milliarder dollar - inkludert nedskjæringer i staben.

Tidligere denne uken forkastet også selskapet to nesten ferdig innspilte filmer - inkludert «Batgirl», som skal ha kostet nærmere en milliard kroner å lage. Zaslav sa også at de slet med å finne en forretningsmodell for å lage påkostede filmer kun for strømmetjenestene, og at de ville fortsette å slippe sine største filmer på kino.

– Det er grunnen til at folk flest starter i denne bransjen - å være på den store skjermen når lysene skrus av. Det er magien, og den økonomiske modellen er mye sterkere, sa Zaslav ifølge flere medier, blant annet New York Times.

Storfilmen «Batgirl» ble skrotet denne uka. Warner Bros. Discovery anså tilsynelatende at de ville minimere tapene sine ved å skrive den av på skatten fremfor å lansere den på HBO Max.

Fjerner innhold

HBO Max har også varslet at de kutter ut barne- og familieinnhold som ikke er animasjon og tegnefilm, og flere filmer og serier har forsvunnet fra tjenesten i det siste, blant annet nyinnspillingen av Heksene fra 2020 og et antall andre HBO Max-eksklusive filmer.

Ifølge Indiewire skal fjerningene være del av en lang liste med innhold som skal bort fra både HBO Max og Discovery+. Grunnen skal delvis være at de ikke blir sett, og dessuten at man kan skrive av utgiftene på skatten umiddelbart i stedet for å fordele dem over innholdets levetid.

Les også Nå kommer endelig Game of Thrones i 4K og HDR