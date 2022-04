Varsler BankID på mobils død

Lover mye raskere innlogging med app og ansiktsgjenkjenning.

BankID på mobil skal etter hvert erstattes av BankID i app, med nye funksjoner og raskere innlogging.

BankID på mobil skal fases ut til fordel for apper med bedre brukervennlighet, forklarer Jan Bjerkved i BankID til NRK. Når vi bruker innloggingstjenesten skal vi i fremtiden hovedsakelig klare oss med tommelen, ansiktet eller en enkel kort PIN-kode, forklares det.

BankID på mobil ble gjort tilgjengelig i 2009 og skal levere en innlogging på rundt 30 sekunder. Etter overgangen til nye løsninger skal tiden det tar å logge inn ned i rundt 10 sekunder. De nye løsningene kan komme allerede neste år.

Gradvis overgang

Overgangen skal ikke skje over natten, men gradvis slik at brukerne får mulighet til å omstille seg. I tillegg til at nye løsninger er mer brukervennlige nevnes også det fysiske SIM-kortet og SMS-tjenestene som faktor. Begge deler er i ferd med å bli truede dyrearter, med tjenester som e-SIM og chatteløsninger som overtar.

Allerede i disse dager er det flere som får stifte bekjentskap med BankID i appform. Gjennom at banker krever at kunder legitimerer seg på nytt er en av funksjonene i BankID-appen at den kan lese av informasjon fra de såkalte maskinlesbare passene våre. Dermed kan du legitimere deg med utstyr du har hjemme, ved å holde passet inntil telefonen.

Ansiktsgjenkjenning kan ta over for kodetasting og BankID-meldinger.

240.000 nye brukere i år

I begynnelsen av april meldte BankID at appen deres hadde 400.000 brukere, og at 240.000 av dem hadde kommet til i løpet av 2022.

Plattformen er den ledende på innlogging til norske banker, og ifølge selskapets egne tall brukes BankID i 9 av 10 tilfeller ved pålogging til offentlige tjenester.

Støtte for app er allerede utbredt

Støtte for BankID-appen må aktiveres av de ulike bankene, men hele 90 norske banker støtter den allerede, ble det sagt da pressemeldingen gikk ut tidligere i april.

– BankID har blitt den foretrukne metoden for innlogging. Vi jobber likevel kontinuerlig med forenkling av brukeropplevelsen. Nå lanserer vi snart en lynrask BankID med ansiktsgjenkjenning. Vi gleder oss til å spare nordmenn for mange minutter årlig på innlogging, forklarte Øyvind Brekke, sjef for BankID og BankAxept.

Kodebrikken fortsetter

Ved publisering hadde vi fortsatt ikke fått svar fra BankID på noen av tingene vi lurte på rundt overgangen. Til tross for at app og raskere innlogging høres enklere ut for folk flest var det noen mulige fallgruver å stille spørsmål ved. Jan Bjerved, leder for ID i BankID BankAxept besvarte spørsmålene.

– NRK-saken viser til at enkelte vil få problemer siden nye tekniske løsninger kan være vanskelige å ta i bruk. Har dere en plan for de eldre som har klart seg greit med BankID på mobil i dag? Vil det fortsette å eksistere kodebrikker, -kort og andre «offline» BankID-løsninger?

– BankID på mobil vil fortsette å fungere i en lang tid til, samtidig jobber vi for at BankID på app skal være enda enklere å bruke enn BankID på mobil. Vi ønsker at dette sal være en smidig og positiv overgang for brukerne våre. BankID på app giross helt nye muligheter for enda bedre universell utforming, som er viktig for digital inkludering. Samtidig vil kodebrikken fortsette som et alternativ for de som ønsker det, forklarer Bjerved.

Kan komme for flere plattformer

– Hva med brukere som i dag har BankID på telefoner som ikke er smarte?

– Det er ikke satt en sluttdato for BankID på mobil, tjenesten vil fortsatt fungere i lang tid til for alle brukerne. Når BankID på mobil er faset ut i fremtiden kan brukerne velge mellom BankID på app og kodebrikke.

– Hvordan vil fremtiden se ut for nye plattformer? Er det iOS og Android som er fasit, eller vil dere være raskt på ball med støtte dersom det dukker opp utfordrere? Vil dere for eksempel støtte ting som Huaweis Harmony OS?

– BankID skal være tilgjengelig for alle. Vi har ingen konkrete planer om å tilby det på flere plattformer akkurat nå, men dersom det kommer nye større plattformer er det naturlig for oss å vurdere om vi skal støtte disse i fremtiden, forklarer Bjerved.

Om en plattform kan vokse seg stor nok i Norge uten apper som BankID og Vipps er imidlertid et åpent spørsmål.