Apple saksøkes: Brukere sier iPad Mini gjør dem kvalme

Skjermen får skylden.

Da Apple slapp iPad mini 6 i høst fikk de mye kritikk for at nettbrettets skjerm hadde et problem med såkalt «jelly scrolling». Apple hevdet at dette var helt normalt, men blir nå saksøkt av samme grunn fordi det hevdes at «jelly scrolling» er en defekt som gjør enheten ubrukelig.

Gruppesøksmålet er sendt til tingretten i California, hvor det fremkommer det at jelly scrolling, som vil si at halve skjermen beveger seg bitte litt saktere enn den andre når man blar nedover på en nettside, skal ha fremkalt «reisesyke, kvalme, oppkast og migrene» hos brukere av nettbrettet på grunn av defekten, skriver Apple Insider.

Søksmålet hevder også at Apple har fortsatt å selge iPad mini 6 uten å fikse feilen, på tross av at de er klar over at de er defekte. Klagen påstår, ifølge Apple Insider, at Apple forsøker å dekke over enhetenes feil, og søksmålet anklager Apple for bedrageri, samt brudd på Californias konkurranseregulativ og for falsk reklame.

Anklagerne krever skade- og økonomisk erstatning for iPad mini 6-kjøpere.

Tydeligere jelly rulling på iPad Mini 6 enn andre enheter

Selv om «jelly scrolling» i seg selv ikke er helt uvanlig, var det flere som reagerte på effekten på iPad mini 6. Arstechnica var blant dem som mente på at effekten var spesielt fremtredende med nettopp denne modellen.

Også vi i Tek mente dette var kritikkverdig, da rullingen er betydelig mer merkbar på iPad mini enn andre enheter, slik som Apples egen iPad Air, til tross for at begge benytter seg av lignende skjermer.

Likevel er det ikke slik at vi opplevde det som kjempeirriterende, ettersom det kun så vidt er merkbart. Det påpekte også The Verge sin Dieter Bohn, som forsøkte å filme effekten.

«Jelly scrolling» er normalt, ifølge Apple

Apple gikk tidlig ut og svarte på kritikken forrige høst. De mente på at dette var å forvente fra LCD-skjermer, og forklarte det da med at det er fordi skjermene oppdateres linje for linje. På samme måte som alle andre LCD-skjermer. På grunn av dette vil altså skjermene forbli som de er.

Fordi de da ikke anså dette å være en program- eller maskinvarefeil, ville de derfor heller ikke komme til å reparere enheter som opplevde «feilen».