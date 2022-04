Musk: Tesla slutter å inkludere lader på nye biler

Hevder nesten ingen bruker dem.

Elon Musk bekrefter via en rekke Twitter-meldinger at Tesla nå vil slutte å inkludere den portable laderen i nye biler. Vil du ha denne må du nå i stedet kjøpe den som ekstrautstyr til redusert pris.

Frem til nå har du fått med en «reiselader» ved kjøp av en bil fra Tesla, som lar deg plugge bilen til strømnettet via tradisjonell kontakt for å lade. Hendig om du for eksempel er på besøk hos noen eller er på en hytte uten fastmontert lader.

Men ifølge Musk selv viser statistikken at få bruker denne laderen, og at Tesla derfor velger å droppe å inkludere den fremover.

Denne laderen er ikke lenger inkludert når du kjøper ny Tesla.

Reduserer prisen etter klager

Selv om Musk påstår statistikken tilsier at laderen ikke blir mye brukt, så lot likevel ikke reaksjonene vente på seg. Og etter noen timer gikk Musk ut på nytt og poengterte at Tesla ville redusere prisen på laderen.

Likevel vil den koste deg om lag 200 dollar, eller rundt 1800 norske kroner.

Musk forklarte videre at laderen som nå fjernes ikke trengs dersom du allerede har en veggmontert lader fra selskapet eller bruker hurtigladerne til selskapet.

(Kilde: Twitter)

