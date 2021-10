Her er Apples nye Airpods

Arver AirPods Pro-designen og -etuiet.

Her er Apples nye Airpods

Ryktene hadde pekt i retning nye AirPods på forhånd, og det var også den første konkrete nyheten Apple dro ut av hatten på kveldens lanseringsarrangement.

Den tredje Airpods-generasjonen får en design som minner mer om dagens AirPods Pro, med kortere mikrofonstammer og et rundere hus.

En del rykter hadde på forhånd pekt på at nye AirPods også ville få kanalplugg-formatet med gummiputer du dytter inn i øret, men det er fortsatt snakk om en helt åpen formfaktor hvor du hører omgivelsene.

Det nye AirPods-etuiet er også veldig likt AirPods Pro-etuiet – inkludert trådløs lading og Magsafe.

Ny driver

Apple hevder de har utviklet en helt ny driver, som både skal gi kraftig bass og skarpe detaljer lenger opp i lydbildet.

Nye AirPods får også den såkalte Adaptive EQ-funksjonen fra AirPods Pro, hvor øreproppene analyserer lyden som går inn i øret ditt og tilpasser den i sanntid for å sørge for at det du hører er lyden slik den er ment å være. De støtter også Dolby Atmos for musikk i Apple Music, i filmer og TV-serier.

Også etuiet er nytt, og også det er veldig likt det som brukes på AirPods Pro. Trådløs lading er nå standard, og det er også Apples ladestandard Magsafe. Batteritiden er oppgitt til seks timer per lading, som er opp fra fem timer tidligere.

I tillegg har ladeetuiet fire ekstra fulladinger, som gir en total batteritid på 30 timer. Batteritiden per lading er det en del andre som gjør bedre enn Apple, men den totale batteritiden inkludert etuiet er i øvre sjikt.

IPX4-sertifiserte

AirPods Pro oppdateres for øvrig også med Magsafe-lading, til samme pris som tidligere.

En annen nyhet er at AirPods skal ha blitt vann- og svetteresistente med IPX4, som er en velkommen endring. Dette er noe svært mange av konkurrentene etter hvert har fått, men som AirPods har manglet.

Nye AirPods kan bestilles fra og med i dag, og skal være tilgjengelig 26. oktober. Prisen er satt til 1990 kroner, som er noe høyere enn tidligere. Seks måneders Apple Music-abonnement er inkludert for nye abonnenter.

