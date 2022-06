Skal gjøre det lettere å ringe via Messenger

Facebooks, eller rettere sagt Metas, Messenger-app blir brukt til mer enn å bare sende meldinger med venner og bekjente. Stadig flere bruker appen til å gjennomføre stemme- og videosamtaler med. Ifølge Meta har antallet oppringinger økt med 40 prosent siden 2020, og nå skal de justere litt på designet i appen for å gjøre det lettere å ringe noen.

Nederst i appen er det i dag «Chatter», «Personer» og «Stories», og snart kommer det enda en; nemlig «Calls». Nøyaktig hva den norske oversettelsen blir får vi nok vente å se, men tanken er uansett å gi deg umiddelbar tilgang til en liste over alle vennene dine, med dedikerte knapper ved siden av for stemme- eller videosamtaler.

Ikke akkurat en enorm endring altså, for funksjonaliteten finnes allerede i dag, men det vil trolig gjøre at hakket flere brukere tenker på Messenger som et alternativ for ringing også, ikke bare meldinger.

I dag må man åpne opp en separat chat-tråd med en venn før man får opp ringeknappen øverst til høyre på skjermen.

Meta sier at det gjennomføres mer enn 300 millioner lyd- og videosamtaler via Messenger hver eneste dag.

Ryddet appen og kvittet seg med ubrukte knapper

Messenger startet som en liten utbryter-app fra Facebook-appen for mange år siden, men vokste seg gradvis større til å inkludere alt fra små spill til botter. I 2018 satte imidlertid selskapet foten ned og innså at appen hadde blitt for rotete.

Dermed fjernet de nesten alle knappene i menyraden nederst til å bare inkludere Chatter og Personer. Så kom Stories-knappen til, og nå blir det altså en «Call»-knapp også.