Vil forby Apple og Googles monopol på betalingsløsninger

Nytt lovforslag i Senatet.

Vilde M. Horvei 12 Aug 2021 09:28

Et lovforslag er sendt til Senatet som ønsker å forhindre store teknologiselskaper som Apple og Google i å ha monopol på betalingsløsninger for applikasjoner.

I fjor stengte Apple for nedlasting av Fortnite i sin App Store, med det resultat at Epic Games saksøkte Apple. Bakgrunnen for blokkering var at Epic Games hadde funnet en måte å omgå Apples innkreving av 30 prosent av alle transaksjoner knyttet til App Store, ved å lansere en egen betalingsløsning i spillet.

Fortnite er ikke lenger å finne i App Store Anders Brattensborg Smedsrud/ Tek.no

Nå er et eget lovforslag sendt til Senatet som vil forby appbutikker som App Store og Play Store å tvinge utviklere til å anvende deres betalingssystemer.

I tillegg vil forslaget - lik tvisten mellom Apple og Epic Games - hindre selskaper i å tilby lavere priser i sine appbutikker eller gjennom egne betalingssystemer.

Lovforslaget går også hardt ut mot bruken av ikke-offentlige data for å lage konkurrerende produkter mot selskapene som anvender tjenesten deres, og fremmer at dette skal bli ulovlig.

Kveler konkurrerende applikasjoner

Ifølge The Verge kalte Senatets rettsutvalg inn bedrifter som Spotify, Tile og Match Group for å forklare på hvilken måte Apple og Google sine retningslinjer skadet deres respektive bedrifter.

Spotify sin representant uttalte da at de opererte som en typisk «agn og bytte»-operasjon hvor retningslinjene til Apple forandrer seg til iPhone-brukeres fordel så fort utviklerne er lurt til å samarbeide med dem.

Google i hardt vær

For et par måneder siden ble Google saksøkt av intet mindre enn 36 stater i USA og Washington DC på bakgrunn av det som beskrives som misbruk av sin appbutikk.

De utfordret Googles egne retningslinjer for å tvinge apputviklere knyttet til Google Play å betale 30 prosent provisjonsgebyr for salg gjennom sin app. Google hadde utvidet disse avgiftene til å gjelde også andre varer i appen, som tidligere hadde omgått gebyret.