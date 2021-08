Samsung lanserer et ras av tilbehør

To nye smartklokker og rimelige øreplugger med støydemping.

Galaxy Watch 4 har fått Googles Wear OS i bunn, men det er fortsatt masse Samsung på skjermen; menysystemet er koreanernes eget One UI og Google og Samsung skal ha samarbeidet om å fornye Wear OS. Samsung

Finn Jarle Kvalheim 11 Aug 2021 16:00

Som del av Samsungs store Unpacked-lansering onsdag slapp selskapet også en liten haug tilbehør. Galaxy Watch 4 og Galaxy Buds 2 heter nyhetene, og førstnevnte er faktisk en større nyhet enn smartklokker pleier å være; her har Samsung og Google slått sammen hoder og programvare, og Watch 4 er den første som kjører den nye utgaven av Google Wear - der Samsung har spyttet inn sin kunnskap fra tidligere klokker med egne menyer og operativsystem.

Klokken skal like fullt gjøre det vi er vant til fra Samsung. Det betyr aktivitetssporing, søvnsporing og helsefunksjoner som EKG og mulighet til å måle blodtrykk rett på håndleddet.

Watch 4 kommer i både en «vanlig» og en Classic-modell, der sistnevnte har menyringen rundt klokken, slik tidligere Galaxy Watch-modeller har hatt.

Galaxy Watch 4 kommer i to designvarianter - en «vanlig» og en litt dyrere Classic-utgave som har beholdt den gamle dreieskiven rundt skjermen. Samsung

Ny sensor gir nye funksjoner

En ny sensor på undersiden skal kunne gi mer informasjon, inkludert fettprosent, hvor mye vann kroppen din huser og hvordan det står til med muskelmassen.

Klokka kan dessuten oppdage om du snorker, og overvåker oksygenet i blodet ditt underveis, noe som kan være nyttig for folk som sliter med for eksempel søvnapné.

Samsung + Google

Googles Wear OS har blitt oppdatert med Samsungs-design og funksjoner, mens Samsungs egen Tizen har blitt kastet ut av Galaxy Watch 4. Klokken har forøvrig ikke mistet Samsung-preget selv om den strengt tatt bytter økosystem over til Googles - Samsungs One UI kjører fortsatt på klokken, det er bare ikke det gamle Tizen-operativsystemet som ligger under.

Samsungs funksjoner så som taleassistenten Bixby og Samsung Pay vil fortsette å kjøre på klokka. Det vil forøvrig også Samsungs samarbeid med Spotify, der du kan ha offlinespillelister på klokka om du vil.

Galaxy Watch 4 starter på 2800 kroner, og for rundt 500 kroner til får du utgaven med 4G innebygget. Classic-varianten med bridbar menyring rundt starter på 3800 kroner.

Galaxy Buds 2 skal være Samsungs minste helt trådløse ørepropper, og de blir forholdsvis prisgunstige til rundt 1600 kroner. Samsung

Nye øreplugger

Helt fra Samsung slapp sine første helt trådløse øreplugger har de gjort det jevnt og bra - de har gjerne ikke blitt ubestridte testvinnere så mange steder, men Galaxy Buds-serien må nesten alltid nevnes, og det er fryktelig lite den gjør dårlig.

Selskapet slapp Galaxy Buds Pro i mars i år, sammen med Galaxy S21-serien. Pro-proppene innførte støydemping som funksjon i helt lukkede propper fra Samsung, men nå dukker funksjonen opp igjen - denne gangen i nye Galaxy Buds 2.

Samsung skal ha forbedret støydemping allerede, og med tre mikrofoner skal de gi god samtalelyd også. De kan dessuten være koblet til flere Galaxy-dingser samtidig. Om det er snakk om ekte «multipoint»-Bluetooth der du kan flytte rundt på tilkoblingene eller om denne løsningen krever Samsung-enheter for å fungere sier ikke produsenten så mye om.

Dette skal forøvrig være de aller minste Galaxy Buds-pluggene så langt, noe som kanskje levner håp for dem som syntes vårens Buds Pro ble for store til å sitte godt. Prismessig lander Buds 2 på moderat hyggelige 1600 kroner - som også er 400 kroner billigere enn dagens listepris på Buds Pro.