Slik unngår du å bli lurt under Black Week

Ikke se deg blind på tilbudene.

«AKKURAT NÅ - 50 PROSENT AVSLAG!»

«KJØP NÅ - FÅ GAVEKORT!»

«REKORDBILLIG – KJØP NÅ!»

Det mangler ikke på utropstegn, store bokstaver og superlativer når butikkene skal forsøke å lokke deg til å kjøpe nye produkter og dingser denne uken.

Noen av tilbudene er faktisk gode, det er det ingen tvil om. Gode TV-er, hodetelefoner, spillkonsoller og robotstøvsugere, som er satt ned mye i pris, kan være verdt å slå til på. I hvert fall hvis du i utgangspunktet hadde ønsket deg nettopp dét produktet.

Men hvordan skal du vite om et tilbud faktisk er bra?

Noen av butikkenes triks er mer åpenbare enn andre, og noen er rett og slett vanskelig å oppdage før du virkelig sjekker selv.

Triks nummer 1: Skru opp prisen i forkant

En av de mest utspekulerte metodene er å sette opp prisen før, gjerne god tid i forkant, slik at når Black Week ruller inn kan de sette ned prisen med 30–40 prosent, mens i praksis er det ikke et tilbud i det hele tatt, eller veldig lite.

Mange butikker gjør dette, men la oss ta Elkjøp som eksempel.

Den bærbare PC-en Acer Swift 3 vant testen vår av bærbare PC-er i sommer, da vi testet maskiner under 10.000 kroner. Da vi testet den kostet den 8000 kroner, men i en periode i oktober stupte prisen plutselig til 6396 kroner, ifølge Prisguiden.

Prisen er satt ned med 1000 kroner, men prisen har vært enda lavere tidligere.

Så fløy den opp til 8000 kroner igjen, før den nå er satt ned til 7000 kroner. Elkjøp reklamerer dermed med en prisnedgang på 1000 kroner, og at førprisen var 7999 kroner. Og det stemmer jo, men samtidig har maskinen faktisk vært billigere hos Elkjøp tidligere - helt uten at det var Black Week.

Triks nummer 2: Bare rabatt hvis du kjøper flere

Mengderabatter er ingen ny oppfinnelse, men brukes av mange butikker for å sikre seg en grei inntjening per kunde, selv om de har nedsatte priser. «Kjøp fire for prisen av tre» er jo ikke akkurat ukjent, og det samme trikset brukes flittig under Black Week.

Vi har også sett en rekke butikker tilby for eksempel Philip Hue-produkter for 20 eller 25 prosent lavere pris enn vanlig, forutsatt at du kjøper to eller flere. Skal du for eksempel bare ha én ny lampe, betaler du fullpris, mens kjøper du to får du 20 prosent avslag.

Her er det også veldig viktig å huske at de byr på 20 prosent avslag på sin egen førpris. Denne kan ofte variere stort fra butikk til butikk, og dette bør du sjekke før du faktisk kjøper noe.

Hvis vi holder oss til Philips Hue-eksempelet, kan vi ta en titt på en 3-pakning med spotter, som er tilgjengelig hos de fleste nettbutikkene. 20–25 prosent rabatt hos alle sammen, og du skulle kanskje tro at prisene er de samme over hele linjen.

Hos Elkjøp ser det slik ut:

Med en liten stjerne bak «20% AVSLAG», som egentlig sier «DETTE GJELDER BARE HVIS DU KJØPER TO ELLER FLERE». Mer også prisen: 1119 kroner, eller 895 kroner hvis vi trekker fra 20 prosent.

Slik ser det ut hos Power:

Her kommer det i hvert fall tydeligere frem at du bare får rabatt hvis du kjøper to eller flere, men prisen er den samme. 1119 kroner før rabatt, 895 kroner hvis vi trekker fra 20 prosent.

Slik ser det ut hos Komplett:

Her er prisen lavere, 990 kroner, og du kan til og med få 20 prosent rabatt selv om du bare kjøper ett produkt! 792 kroner med rabatt, altså. Dette gjelder imidlertid bare hvis man manuelt skriver inn rabattkoden, som ikke nødvendigvis kommer så tydelig frem, og kan attpåtil krysses vekk. Det er nok ikke alle som husker.

Og slik ser det ut hos Proshop:

Her er det ikke noe fratrekk, men til gjengjeld er prisen betydelig lavere til å begynne med, 797 kroner.

Dermed betaler du mer på Black Week-tilbudene hos Elkjøp og Power i dette eksempelet sammenlignet med normalprisen hos Proshop. Eventuelt kan du spare 5 kroner hvis du slår til på Kompletts tilbud.

Kanskje det ikke var så billig likevel?

Triks nummer 3: Setter ikke ned prisen, men gir deg «bonus»

Flere butikker har har for eksempel «tilbud» på VR-brillene Oculus Quest 2. «Kjempebra», tenkte vi, for i vår test synes vi disse VR-brillene var kjempekule. Men da vi sjekket prisene har det ikke skjedd noe som helst siden vi testet dem - de koster fortsatt 3990 kroner. Flere butikker selger dem til og med for en tusenlapp mer. Så hva er greia?

Prisutviklingen på Oculus Quest 2. Prisen har aldri endret seg, likevel er den på «tilbud» denne uken.

Jo, Elkjøp og Komplett sier de har et tilbud på brillene fordi de slenger med et gavekort på 500 kroner hvis du kjøper brillene. Elkjøps variant er verst. Deres gavekort gjelder bare for et annet produkt kjøpt samtidig med Oculus Quest 2. Kompletts gavekort fungerer i det minste i fremtiden også, men selvfølgelig bare hos Komplett.

Du får altså ikke Oculus Quest 2 for mindre penger, men du kan kanskje «spare» penger på noe annet du ikke hadde tenkt å kjøpe.

Triks nummer 4: Legger produkter med vanlige priser under tilbudssiden

Mange butikker har lange lister over alle produktene som er en del av deres «Black Week salg». Dette betyr ikke at produktene i listen faktisk er billigst hos denne butikken, selv om de er på tilbud. Bare at de er en del av kampanjen deres. Eller sagt med andre ord: Produkter de gjerne vil at du skal kjøpe.

En annen variant finner vi hos for eksempel Stormberg, som har rabatt på alt på Black Week-undersiden sin, men bare hvis man skriver inn en rabattkode ved utsjekk. For alle som trykker seg inn på tilbudssiden og tror det er de rabatterte prisene, og ikke ser den lille teksten øverst på siden, vil betale fullpris.

Det er nok ikke alle som ser den lille teksten øverst, som gir deg 35 prosent rabatt på alle produktene.

Dette blir brukt av mange butikker, og når de verken oppgir førpris eller prosent rabatt, er det vanskelig å si om man gjør et godt kjøp eller ei. Her er det bare å sjekke alle tilbudene du er interessert i opp mot en prissammenligningstjeneste.

Slik sjekker du prisene selv

Det beste trikset vi har i arsenalet vårt er å sjekke prisene selv.

Ta informerte valg ved å både sjekke prisen på et produkt hos flere aktører, og gjerne også tester av produktet, for å se at det faktisk er et godt produkt.

Slik gjør du det:

Gå til en prissammenligningstjeneste, slik som Prisguiden.no eller Prisjakt.no (Obs, Tek.no er eid av VG som igjen er eid av Schibsted. Schibsted eier også Prisjakt.no)

Søk opp produktet du er ute etter

Dobbelsjekk at det faktisk er samme produkt (!). Ofte kan man bli lurt av modellnavn som er nesten like, eller spesifikasjoner som er litt forskjellige

Sjekk oversikten over billigste butikker

Sjekk prishistorikken

Husk at du har angrefrist

Skulle du slå til på et tilbud, men oppdage at samme produkt blir billigere i en annen butikk bare noen dager senere, har du fortsatt muligheter for å få den lave prisen.

Alle butikker er forpliktet til å ha 14 dagers angrefrist for nettkjøp innenfor EØS. Og med lett omorganisert samfunn og julen på trappene, er det mange steder som tilbyr langt mer enn de tilmålte to ukene også. Så ikke klikk bestill og betal-knappen og la det bli med det. Hvis varen er kostbar følger du med til høstens gilde er helt over.

Bruk de rettighetene du har

Skulle det dukke opp en bedre eller billigere vare et annet sted kan du uansett benytte deg av angrefristen på produktet. I de tilfellene der det er samme vare som har blitt billigere kan du også ofte bruke butikkenes prisgaranti, og få tilbake mellomlegget.

Og skulle det føles «kynisk» eller «sleipt» å bruke disse løsningene for det de er verdt - husk at førjulstiden og Black Week først og fremst er en fest for nettopp handelsstanden. Store deler av årets omsetningsbudsjett går i boks i løpet av disse hektiske ukene før jul, med Black Week som startrakett.

Elkjøp endrer pris

Pressekontakt Kristin Hovland i Komplett sier følgende om eksemplene som er brukt:

– Komplett jobber ut ifra at våre priser, rabatter og bonuser skal være lett å forstå for våre kunder. I de to eksemplene Tek.no trekker mener vi tilbudene er transparente og tydelig overfor kundene.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp sier at de på egne nettsider alltid linker til "Spar"-merkinger til prisjakt.no for at kundene skal være trygge på at prisene er transparente.

– Vi skulle gjort det samme på alle produkter som er på kampanje, men forbrukermyndighetene har ikke tillat oss det.

I sitt svar skriver hun at de hadde PC-tilbudet i oktober fordi en av konkurrentene hadde samme prosenttilbud til sine kunder.

– Da matcher vi der vi kan, til fordel for våre kunder.

– Vi har strenge interne retningslinjer på hvordan vi priser våre produkter inn mot kampanjeperioder som Black Week. Vi følger markedet, og etterstreber å være best på pris innen vår bransje – samtidig som vi følger markedsføringsloven som er tydelig på når vi kan markedsføre en lavere pris enn normalpris. Disse reglene er også etterfulgt her.

Vedrørende tilbudet om gavekort skriver hun at dette er en gode til kundene, selv om det ikke er prisavslag på brillene.

– I tilfellet med Philips HUE-kampanjen som er brukt som eksempel i saken, ser det ut til at vi har feilet på enkelte produkter. Disse prisene blir rettet opp nå i kveld slik at kundene får beste verdien hos oss.