Omgår personvernreglene for å hente inn data

Rapport avslører at Facebook og Snapchat utnytter hull i reglene.

Illustrasjonsbilde.

De siste årene har det blitt et stadig større fokus på personvern i sosiale medier og apper, og Apple introduserte tidligere i år en mulighet for brukere å skru av sporing.

Men en ny rapport fra Financial Times (betalingsmur) hevder at både Facebook og Snapchat omgår reglene for å fortsatt samle inn brukerdata.

Ifølge AppleInsider er dette hullet først og fremst et problem fordi Apple ikke håndhever sine egne regler, hverken for sine egne apper eller for andre.

Rapporten peker også på at formuleringene i regelverket oppfordrer til løs tolkning, noe som gjør at utviklerne selv kan velge hvor strengt de vil følge dem. Dersom de følger reglene strengt vil de få færre data ut av brukerne, og følgelig er det altså et nokså stort insentiv for å tøye reglene så langt det går.

Og nettopp dét ser det ut til at Facebook og en del andre selskap gjør til det fulle.

Slik omgår Facebook og andre reglene

Mer spesifikt later det til at selskap som Snap (eierselskapet til Snapchat) og Meta (eierselskapet til Facebook) samler sammen data som lar dem identifisere grupper av brukere.

Dataene kan ikke knyttes til spesifikke enheter eller brukere, men når de kobles sammen kan de likevel peke ut brukergrupper med lignende preferanser og vaner og rette reklame mot disse brukerne spesifikt.

Dette går strengt tatt ikke imot Apples regler om du velger å tolke reglene som at de kun forbyr identifisering av den enkelte enhet eller bruker, men samtidig forbyr reglene å bruke data som gjør det mulig å skille én enhet fra en annen.

Det er med andre ord et nokså stort grått område her, et område teknologigigantene vet å utnytte.

Apple kan heller ikke fritas for ansvar

Apple krever at du tillater eller avslår sporing for alle apper som lastes ned i App Store, men reglene er ikke så stramme som man skulle tro.

Det er imidlertid ikke bare aktører som har apper på Apples platform som er svar skyldig her. Apple selv kritiseres som nevnt for å ikke håndheve reglene, og AppleInsider hevder sågar at Apples egne apper er helt fritatt for dette regelverket. Men det virker som det i Cupertino også ses gjennom fingrene på at også selskap som Facebook gjør det samme.

Dette betyr at selv om du er en av de 80 prosentene av iOS-brukere som har sagt «nei» til å bli sporet, så kan du fortsatt identifiseres i et aggregat av brukere og brukerdataene dine kan brukes til reklame.

I praksis er dette en måte å spore enkelte brukeres adferd på, bare med flere steg. Og både Facebook og Snapchat sier selv at de bruker slike data aktivt for å gi annonsører bedre data og optimaliseringer for deres reklame.

Apple selv sier at deres personvernregler, App Tracking Transparency (ATT), har «sterk støtte fra myndigheter og aktivister for personvern» og at «brukeres data tilhører brukerne selv».

Dette forandrer imidlertid ikke hvordan reglene i dag omgås og brukes, og selskapene selv virker å være av oppfatningen at de ikke bryter Apples regelverk. Det er også stikk motsatt av det som ble lovet da Apple lanserte iOS 14.5 og lovet store forbedringer på sikkerhetsfronten – blant annet i form av en ny personvernordning.

