Microsoft kan være i ferd med å knerte kontrollpanelet i Windows

Ny Windows 11-oppdatering flytter mange funksjoner til andre steder.

Microsofts Windows har i årevis hatt et program kalt «Kontrollpanel», der du har funnet en bråte ulike funksjoner av mer eller mindre betydning – men nå melder The Verge om at vi nå kan se starten på slutten på dette programmet.

I den siste testversjonen av Windows 11 har utvikleren flyttet nettverksinnstillingene fra Kontrollpanel til innstillingsmenyen, og mange henvisninger som før viste til kontrollpanelet viser nå i stedet til innstillingene.

Ett eksempel er lenker som viste til oversikten for å avinstallere programmer, som før tok deg til kontrollpanelet. Nå blir du i stedet sendt til innstillingene.

Windows 11 har som helhet forsøkt å forenkle mange ting i Windows, og dette kan late til å være enda et steg i denne retningen.

Kontrollpanelet og innstillingsmenyen har i praksis eksistert side om side siden Windows 8, men uten veldig definerte grenser for hva som fantes hvor. Som The Verge påpeker er det nok derfor mange som vil mene at Microsoft gjør oss alle en tjeneste om de bare økser den gamle kontrollpanelmenyen helt etterhvert.

Og det er det dette kan være et steg på veien mot.

Fortsatt mange ting du kun finner i kontrollpanelet

Det nye kontrollpanelet i Windows 11.

Samtidig er det fortsatt mange ting Microsoft ikke har flyttet fra kontrollpanelet i Windows 11. Eksempelvis må du stadig krype dit for å finne innstillinger for lydenheter og mer avanserte nettverksvalg.

Microsoft selv beskriver endringene nokså enkelt: «Vi gjør disse endringene som et steg i en pågående prosess for å flytte innstillinger over fra Kontrollpanel til Innstillinger.» Dermed kan det høres ut som at når denne prosessen er helt over, så vil også kontrollpanelet forsvinne helt.

Windows 11 har allerede hatt mange forenklinger og forbedringer over Windows 10, så det ville også vært en endring i «stil» med resten av operativsystemet. Men enkelte ting har også fått kritikk, eksempelvis at startmenyen nå var permanent limt til midten av bunnen på skjermen (akkurat som på Mac).

Heldigvis la Microsoft raskt inn en løsning på dette (og flere andre) innsigelser:

