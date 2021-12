Dette er julegavene ekspertene tror du finner under juletreet

NB! Spoileradvarsel.

AirPods Pro topper Prisjakts liste i år også, mens PlayStation 5 er på toppen hos Prisguiden.

Endelig er det jul igjen, og her i Tek-redaksjonen er det ingen hemmelighet at vi har en forkjærlighet for harde pakker.

For selv om vi liker gode raggsokker og hjemmestrikkede vanter, var det stort sett bare elektroniske dingser vi listet opp i vår store julegaveguide.

Og harde pakker står også høyt på ønskelisten hos mange nordmenn. I fjor hadde hver fjerde nordmann forbrukerelektronikk på toppen av ønskelisten sin, og i år viser en undersøkelse gjennomført av Norstat, på oppdrag av Samsung, at interessen er like høy i år. 27 prosent av de spurte sa de ønsket seg noen form for elektronikk.

Men hva slags elektronikk får vi se under juletreet i år?

Dette er gavene du kan forvente deg under juletreet

Stadig flere handler julegavene på nettet, og mange bruker også prissammenligningstjenester for å sjekke at de handler hos butikkene med best pris.

Dermed finnes det også mye data som kan fortelle oss noe om hva folk søker etter, hva de kjøper og hva som trolig havner under juletreet.

Tradisjonen tro har vi tatt kontakt med de to største prissammenligningstjenestene i Norge - Prisguiden og Prisjakt - for å høre hva deres søkestatistikk kan avsløre om årets gaver.

Nintendo Switch kommer høyt opp på listene hos begge prissammenligningstjenester.

– I følge vår søkestatistikk er det liten tvil om at de harde julepakkene også i år kommer til å dominere under juletreet. Og i år, som de fire foregående årene, er det ett produkt som skiller seg klart ut fra de øvrige: Apple AirPods Pro. Dette har vært den store klikkvinneren, både i perioden fra 1. oktober, og fra 1. november og frem til mandag 20.12, forteller Are Vittersø, prisekspert og norgessjef i Prisjakt.

Dette tror Prisjakt du finner under treet i år, basert på hva brukerne har søkt på i førjulstiden:

Når det gjelder nummer fire på listen, PlayStation 5, tydeliggjør Vittersø at spillkonsollen havner høyt opp på søkelisten deres. Spillkonsollen har imidlertid vært notorisk vanskelig å få tak i siden lanseringen i fjor høst, så det er nok ikke mange som vil få denne i julegave, rett og slett fordi den nesten er umulig å få tak i.

Generelt er det hodetelefoner, mobiltelefoner, jakker, spillkonsoller og smartklokker som dominerer søkene hos Prisjakt i førjulstiden.

– Alle disse kategoriene er nærmest identiske med tilsvarende rangering i fjor og året før. Den kategorien med størst økning i antall søk, sammenlignet med samme periode i fjor, er imidlertid parfyme, forteller Vittersø.

Han tror åpningen av landet tidligere i år fikk flere til å ville lukte litt bedre:

– Å ikle seg godlukt har vært en naturlig del av det å ta hverdagen tilbake. Ut over høsten og i førjulstiden har denne trenden forsterket seg ytterligere, og parfymen ser i år ut til å være en mer populær julegave enn på mange år.

Hos Prisguide er det flere av de samme produktene som går igjen. De har blant annet også Nintendo Switch på andreplass, men en annen søkevinner, nemlig den uoppnåelige PlayStation 5.

PlayStation 5 kan nok sies å være årets mest ettertraktede, og minst tilgjengelige, julegave.

Dette tror Prisguiden du finner under juletreet i år, basert på hva brukerne har søkt på i førjulstiden:

Selv om PlayStation 5 altså havner øverst på listen her, er det neppe noe de fleste vil finne under juletreet i år. Det samme gjelder grafikkortetet på bunnen av listen, Nvidia GeForce RTX 3080, som også har vært utsolgt (eller solgt til skampris) i mange, mange måneder.

Derfor tok Prisguiden-sjefen Amund Espelien en titt på produktene som har økt mest i popularitet den siste måneden også, og her er det nok flere potensielle julegaver:

Roborock S7+ (robotstøvsuger) - økte 2603 prosent (Les vår test)

Heat Experience Heated Insoles (varmesåler) økte 1721 prosent

Apple Airtag (Sporingsbrikke) økte 1127 prosent (Les vår test)

Athom Homey Pro (Smarthjemhub) økte 1078 prosent (Les vår test)

Rubicson oppladbare varmesåler (varmesåler) økte 1076 prosent

Google Nest Hub 2. gen (smarthjemhub) økte 940 prosent (Les vår test)

Sony PS4 DualShock 4 V2 (spillkontroller) økte 851 prosent

Sonos Roam (bærbar høyttaler) økte 686 prosent (Les vår test)

Logitech G29 Driving Force (gamingratt) økte 678 prosent

Flåklypa Grand Prix til Switch (spill) økte 554 prosent

