Vil tvinge telefonprodusentene til å tilby sju år med oppdateringer

Samsung har nylig forpliktet seg til fire års sikkerhetsoppdateringer til telefoner levert etter 2019. Nå vil Tyskland tvinge dem - og andre telefonprodusenter - til å øke det til hele sju år. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 7 Sept 2021 08:39

Smarttelefonprodusenter må tilby sikkerhetsoppdateringer og reservedeler til telefonene sine i sju år, mener tyske myndigheter.

De ønsker nå å overtale EU-kommisjonen om å gjøre sine foreslåtte nye regler på fem år med oppdateringer og reservedeler enda strengere. Det skriver tyske c’t , som har snakket med en talskvinne for det tyske økonomidepartementet.

Funksjonsoppdateringer må tilbys i tre år, ifølge kommisjonens forslag.

I dag er det i praksis kun Apple du kan stole på at tilbyr telefonoppdateringer i minst fem år. Apples kommende iOS 15 vil eksempelvis være kompatibelt med telefoner så langt tilbake som iPhone 6S, som ble lansert i 2015.

I fjor lovet Samsung å levere tre generasjoner med store versjonsoppgraderinger av Android-systemet, og i år forpliktet de seg til fire års sikkerhetsoppdateringer på alle telefoner som er lansert siden 2019. Mange Android-tilbydere stopper på tre eller enda færre.

Manglende sikkerhetsoppdateringer kan gjøre mobiltelefoner til enkle mål for angrep som nyere sikkerhetsoppdateringer beskytter mot.

Batterikrav og energimerking

Grunnen til de planlagte reglene (som foreløpig bare er på hørings-stadiet) skal være å sikre at brukstiden til et telefon eller nettbrett øker. I dag er snittlevetiden for en mobiltelefon på mellom 2,5 og 3,5 år.

Ifølge c’t vil EU-kommisjonen også kreve at batteriene i smarttelefoner og nettbrett fortsatt må ha 80 prosent av kapasiteten etter 500 ladesykluser om de kan byttes av brukeren - eller 80 prosent etter 1000 sykluser om brukeren ikke kan bytte dem selv.

De vil også ha en egen energimerkingsordning for smarttelefoner og nettbrett, på samme måte som for vaskemaskiner og kjøleskap, og ikke minst at prisene på reservedeler til ulike produkter må publiseres og kan ikke økes i ettertid.

Reservedeler må også kunne leveres på fem dager, ifølge kommisjonens forslag. For nettbrett må reservedeler også være tilgjengelig i seks år.

Produsentene er uenige

Industriforeningen Digitaleurope, hvor blant annet Apple, Samsung, Google, Huawei og Xiaomi er med, mener at EU-kommisjonen går for langt i sine forslag. I et høringsinnspill som c’t gjengir ber de om at sikkerhetsoppdateringer ikke må leveres i mer enn tre år og funksjonsoppdateringer i to år.

De mener også at både batterikravene og kravene til reservedeler er for strenge, og ser helst at de kun må tilby skjermer og batterier, ikke andre deler som har lavere feilrate, som kameraer, mikrofoner, høyttalere og annet.

Batterier som kan byttes av brukeren representerer en sikkerhetsrisiko ved at sjansen for at man kjøper et forfalsket batteri er mye høyere, har de argumentert i en tidligere høring .

EU-kommisjonens forslag kan komme i effekt i 2023. Som en del av reglene for miljødesign og energimerking vil de gjelde i hele EU, og sannsynligvis vil de også bli implementert i Norge.