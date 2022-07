Verkstedet nektet reklamasjon på to år gammel sparkesykkel. Nå snur Elkjøp

– Kan ikke si oss enige i verkstedets begrunnelse.

Denne sparkesykkelen fra Ninebot Segway ble nektet reparert. Hvorfor var i begynnelsen usikkert, siden det ble henvist både til skader på det interne ledningsnettet og at den var eldre enn to år.

Hvor lang er egentlig reklamasjonsretten på en elektrisk sparkesykkel til fem-seks tusenlapper?

Det - og mange andre spørsmål forbundet med de små kjøretøyene - har opptatt både forbrukere og Forbrukertilsynet de siste årene, og nylig gikk sistnevnte til aksjon mot forhandleren Stayclassy, som de mener ikke har opptrådt innenfor regelverket.

Men kan også slike ting skje hos store og velrenommerte elkjeder som Elkjøp?

Camilla Wilhelmsen og samboeren bor på Hamar og hadde rukket å bruke sin Ninebot-scooter et drøyt år da den sluttet å fungere. Sykkelen ble kjøpt i februar 2020, men etter service hos Elkjøp fikk de en nedslående beskjed:

Sykkelen var for gammel, og dessuten var det interne ledningsnettet skadet. Noe verkstedet mente var brukerens feil.

Kostbar vraking

Camilla Wilhelmsen og samboeren ble først forespeilet å måtte betale for skroting av sykkelen. Siden har Elkjøp snudd i saken.

– De sa det ikke var så mye å gjøre. Det var uklarheter på reglene om elsparkesykkel regnes som kjøretøy eller leketøy, og at garantiene og reklamasjonsretten ikke dekket denne type skade. De mente også at det var mulig garantien var bare på to år, i så fall var vi akkurat litt over, forklarer Wilhelmsen til Tek.no

Fra Elkjøp fikk kunden beskjed om at reparasjon ville koste 5783 kroner - 83 kroner mer enn sykkelen opprinnelig kostet. De forklarte henne at det ikke var noe mer å gjøre.

Wilhelmsen ble også tilbudt å betale 1690 kroner for undersøkelse med sykkelen sendt i retur. Eller 1440 kroner hvis verkstedet vraket den hos seg, siden det bare ble frakt den ene veien. Hun presiserer at Elkjøp tilbød seg å dekke fraktkostnadene til og fra verkstedet.

På spørsmål om Forbrukertilsynet var eneste veien å gå for å få en ny vurdering av reklamasjonen svarte butikken at det nok var den beste løsningen, men at de kunne lagre sykkelen i mellomtiden.

Lovet omlevering, men ...

Vi tok kontakt med Elkjøps pressekontakt Stina Winther, som også er bærekraftansvarlig hos kjeden. Der spurte vi hvor lang reklamasjon Elkjøp anser at det er på elektriske sparkesykler. Vi spurte også hvordan verkstedet mente at en bruker kunne skade det interne ledningsnettet i sykkelen.

Der fikk vi først denne beskjeden:

– På generelt grunnlag forholder vi i Elkjøp oss til reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven, og vi er enige med Forbrukerrådet om at elektriske sparkesykler er ment til å vare vesentlig lengre enn to år. Det viktig for oss å presisere at avslaget i dette tilfellet ikke er gitt på grunnlag av at enheten er eldre enn to år, men fordi vårt serviceverksted etter sine undersøkelser har vurdert feilen til å stamme fra en ytre påvirkning.

I samme e-post sa Winther likevel at de ville rydde opp for Wilhelmsens sak:

– Det som er viktig nå er å hjelpe kunden vår på best mulig måte og vi vil derfor gjerne omlevere kundens sparkesykkel slik at vi kan få en snarlig løsning på denne saken.

Men saken sluttet ikke der.

Skyldtes likevel ikke feil bruk

Stina Winther er bærekraftansvarlig og kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp. Hun forklarer at verkstedet avviste reklamasjonen på grunn av sykkelens alder, og at Elkjøp er uenig i det.

Én uke senere har pipen nemlig fått en annen lyd fra Elkjøp, som nå erkjenner at avslaget ble gitt basert på at sykkelen var eldre enn to år.

– Vi har nå mottatt den tidligere etterspurte verkstedrapporten. I den kommer det frem at avslaget på reklamasjonen er gitt på grunnlag av at produsenten kun dekker reklamasjonssaker de første 24 månedene etter kjøp, heter det i det oppdaterte svaret fra Elkjøps pressekontakt, som fortsetter:

– På et generelt grunnlag forholder vi oss til den vurderingen som gjøres av sertifiserte serviceteknikere, men ettersom elektriske sparkesykler i Norge har en reklamasjonsrett på fem år, kan vi ikke si oss enige i verkstedets begrunnelse for avslaget i denne saken. Det er ikke alltid våre produsenter opererer med samme garantitid, men vi jobber tett sammen med leverandørene våre for å dekke reparasjoner gjennom hele produktets forventede levetid. Frem til en slik avtale er på plass er det selvfølgelig vårt ansvar å sørge for at kundens reklamasjonsrett ivaretas. Det har dessverre ikke skjedd her og det beklager vi nok en gang.

Burde andre kunder med samme problem dra til butikkene?

Som en oppfølging til det nye svaret stilte vi noen oppfølgerspørsmål. Blant annet om butikkene fremover vil se bort fra verkstedbegrunnelser som henviser til 24 måneders garanti, og hva kunder som eventuelt avvises med slik begrunnelse skal gjøre.

Vi lurte også på om det har vært flere tilfeller av kunder som har blitt avspist med for kort reklamasjon som må tas opp til ny vurdering.

– Kan kunder med liknende historie ta kontakt og forvente å få løst sine saker?

Noen direkte svar på spørsmålene fikk vi egentlig ikke, foruten dette mer generelle:

– I enhver reklamasjonssak der det oppstår uenigheter mellom autorisert verksted og butikk eller forbruker, er føringen at saken skal eskaleres inn til vårt hovedkontor for en nærmere vurdering. Dette er en rutine varehusene våre kjenner godt til, men som dessverre ikke har blitt fulgt i denne saken. På et generelt grunnlag forholder vi oss den lovfestede reklamasjonsretten som følger hvert enkelt produkt, men vi vurderer hver enkelt reklamasjonssak individuelt.