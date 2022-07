Her er Minis nye elbilkonsept - Aceman

Skal peke ut retningen for fremtidig design for merket.

Mini Concept Aceman skal lanseres i produksjonsversjon i 2024 og ta plass et sted mellom Mini Cooper og Mini Countryman.

BMW-eide Mini viser i dag en konseptbil som skal være den første smakebiten på det fremtidige designspråket til merket. Mini Concept Aceman er navnet, og bilen skal bli Minis første helelektriske crossover - et sted mellom Mini Cooper og Mini Countryman, muligens som en spirituell erstatter for dagens Mini Clubman.

Med 4,05 meter i lengden er det fortsatt snakk om en svært kompakt bil - eksempelvis 19 centimeter kortere enn den ikke helt ulikt utformede Kia e-Soul. Aceman er også ørlite lavere. Mini lover likevel fem seter og et «stort bagasjerom».

Bilen bruker en forlenget versjon av den såkalte Spotlight-plattformen som også skal brukes for den nye Mini Cooper-generasjonen. Spotlight utvikles i samarbeid med kinesiske Great Wall Motors, og er en dedikert elbilplattform, i motsetning til plattformen som brukes for dagens Mini Cooper. Det bør bety bedre innvendig plass enn tidligere.

Forrige Neste Mini Aceman måler bare drøye fire meter lang, men formen gir håp om relativt praktiske innvendige forhold likevel. Mini Takstativet er av den mer omfattende sorten - med motiv av det britiske flagget. Mini Åpne fullskjerm

40–50 kilowattimer batteri?

Mini har foreløpig ikke gitt noen indikasjoner på batterikapasitet og rekkevidde for Aceman, men Autocar har tidligere meldt at den nye Mini Cooper vil komme med batteripakker på rundt 40 og rundt 50 kilowattimer, med rundt 400 kilometers rekkevidde på den største pakken. Produksjonsversjonen av Aceman vil være «grovt sett lik», skriver de nå.

Utvendig er designet unektelig preget av et ønske om best mulig aerodynamikk til tross for en relativt boksete form på bilen. Den mest særpregede detaljen er nok det heftige takstativet som kan monteres på bilen, med form som det britiske Union Jack-flagget - en detalj som også kan sees i baklyktene på bilen.

I kabinen preges dashbordet av en stor, sirkulær OLED-touchskjerm i midten som skal ta seg av det aller meste av funksjoner og innstillinger - litt i Tesla-ånden. Bilen kan også projisere kart og annet ut over hele det ellers tøykledte dashbordet.

Les også På langtur med bitte liten elbil

Én skjerm og et stort panel hvor du kan projisere kart og annet. Mini Aceman blir nok ikke for de som foretrekker gammeldagse knapper og knotter.

Uten krom og skinn

Mini gjør også et poeng av at de har eliminert både krom og skinn fra bilen, både innvendig og utvendig - i bærekraftens ånd. Rattet er eksempelvis kledd i fløyelsvelour, dørsidene i resirkulert polyester og setene i et strikket materiale med vaffelsøm.

Og - tross at dette er en konseptbil - Mini sier førermiljøet er veldig likt det som vil finne veien til produksjonsbilen. Produksjonsversjonen av Aceman-konseptet skal lanseres i 2024, og kanskje for å understreke bilens lekne natur: Konseptbilen skal vises frem fysisk for første gang på spillmessen Gamescom i Køln i august.

Kom ikke og fortell meg at du ikke ser japanske anime-katteskikkelser i den fronten.

Mini-salget i Norge har for øvrig vaket rundt 1000 biler i året de siste årene, i alle fall om vi skal tro registreringsstatistikkene. Merket har foreløpig kun hatt én elbil, den elektriske Cooper SE-versjonen.

Den holdes nok noe tilbake i Norge av at batteriet «bare» er på 32,6 kilowattimer og rekkevidden på drøye 200 kilometer - unektelig i nedre sjikt blant elbiler lansert de siste årene.

Les også Her er BMWs elektriske i7 - får egen «kinosal» i baksetet