– Å slippe apper forbi App Store vil åpne portene for skadevare

Apple mener «sideloading» er de kriminelles beste venn.

Craig Federighi er sjef for programvareutvikling hos Apple, og råder over store områder som MacOS, iOS og iPad OS. Å slippe apper utenom App Store vil by på store problemer for brukerne, ifølge ham.

Det har vært mye oppstuss rundt Apples praksis på appmarkedet. Selskapet nekter selskaper å selge eget innhold, og spesielt egne applikasjoner, utenfor App Store. Apple får ikke bare kritikk for å ta et nokså høyt påslag på salgsprisene i App Store, men også for å drive konkurransevridende, ved å fokusere på egne apper og tjenester i butikken.

Nå har Apple-sjef Craig Federighi vært på Web Summit og forklart saken fra Apples ståsted, ifølge The Verge. Såkalt sidelasting har vært fremmet som et alternativ - altså at brukeren selv laster ned apper rett fra nettleseren - en praksis som er mulig på Android-telefoner.

– Sidelasting er cyberkriminelles beste venn, er påstanden fra den durkdrevne eplemannen som har hatt hovedroller i mange av Apples mest profilerte lanseringer i flere år.

Kan utfordre personvernet

Grunnen til at Apple kommer med påstandene er at EU jobber med lovgivning på området, og selskapet kan bli tvunget til å tillate iPhone-brukere å velge å laste ned innhold fra utenfor den offisielle appbutikken.

– Å åpne for sidelasting vil åpne portene for skadevare, hevdet Federighi, og sa samtidig at Android-telefoner utsettes for 5 millioner angrep i måneden, mens iOS-enheter har relativt få angrep.

I tillegg hevder han at sidelasting kan friste aktører til å omgå Apples sikkerhetsløsninger og sporingsvern, og på den måten utfordre personvernet på deres enheter. Personvern har vært et fokus i flere av selskapets nylige oppdateringer.

Apple har til dels løst problemstillingen

Federighi er sjef for utvikling av programvare hos Apple - et selskap som også har MacOS - der sidelasting faktisk er mulig, og gjøres noenlunde sikkert ved at systemet sjekker nedlastede apper for trusler.

Dette er en tilsvarende løsning det som også brukes på mange Android-telefoner. For det første får du en sikkerhetsadvarsel når du skrur på mulighet for sidelasting i innstillingene, og deretter vil enten en av Google-tjenestene dobbeltsjekke det du prøver å installere, eller så vil for eksempel Huawei eller Xiaomis nettjeneste dobbeltsjekke at appen er trygg.

Dette er altså en problemstilling som det til dels finnes løsninger på - også innenfor Apples eget økosystem.

For mye skadevare på MacOS

Men samtidig er det ikke til å komme fra at Federighi også tidligere har sagt at mengden skadevare på Mac er for høy, og at den er vesentlig høyere enn på iOS. På en Android-telefon er det dessuten mulig å gå forbi det meste av sperringer og laste ned programvare som er skadelig hvis du er bestemt nok.

Federighis hevder i sin forsvarstale også at ikke alle vet nok til å ta stilling til sidelasting og mulig skadelig programvare.

Apple i strid med Epic, Facebook og Spotify

Samtidig er Apple i nokså åpen strid med flere av verdens programvaregiganter. Epic forsøkte å selge eget innhold til Fortnite rett i spillet, uten å bruke løsningen for innholdssalg i App Store. Dermed ble den enorme spilltittelen brått bøttet ut av butikken.

Spotify på sin side har sammen med den franske musikktjenesten Deezer hevdet at Apple gir fordeler til sin egen Apple Music-tjeneste, og at de utnytter sin markedsposisjon.

Facebook på sin side har brukt store deler av det siste året til å syte og klage på vegne av seg og annonsørene - fordi de mener Apples sporingsnekt går utover småbedrifter.

For å nevne noen av kontroversene Apple stadig vekk står i.