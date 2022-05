Så mye dyrere blir de populære elbilene

Regjeringen vil øke prisene på elbiler over 500.000 kroner.

Tesla Model Y blir enda dyrere med regjeringens nye forslag.

Vegar Jansen og Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

I sitt reviderte nasjonalbudsjett la regjeringen torsdag formiddag fram et forslag om å fjerne momsfritaket for alle elektriske biler. I stedet skal det komme på plass en tilskuddsordning som vil gjelde for alle slike biler med en prislapp opptil 500.000 kroner.

For elbiler som koster over en halv million vil det da være snakk om å betale merverdiavgift på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Dette vil føre til at slike kjøretøy vil bli en del dyrere.

Sånn sett har regjeringen strammet litt inn på avgiftsplanene. I fjor var det «bare» snakk om en slik beskatning på elbiler som kostet over 600.000 kroner.

Regjeringens nye forslag sørger for at en elbil som koster nettopp 600.000 kroner vil bli 25.000 kroner dyrere.

Rammer mange modeller

Kan bli (litt) dyrere: Ford Mustang Mach-E.

Med et nytt «avgiftstak» på 500.000 vil en rekke populære elbiler få høyere pris.

I prissegmentet rett over en halv million kroner finner vi eksempelvis modeller som Tesla Model Y og Model 3 Performance, BMW i4, BYD Tang, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Volvo XC40 Recharge, Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E (med firehjulstrekk og litt utstyr), Mercedes-Benz EQA og Skoda Enyaq med stort batteri.

Prisøkning med moms på summen over 500.000 kr

Modell Pris i dag Pris med 25 % moms over 500.000 kroner Økning i kroner Økning i prosent Audi e-tron 50 Advanced 588 420 kr 610 525 kr 22 105 kr 4 Audi e-tron 55 S-Line Sport 685 320 kr 731 650 kr 46 330 kr 7 Audi e-tron GT Quattro Plus 935 220 kr 1 044 025 kr 108 805 kr 12 Audi RS e-tron GT 1 258 220 kr 1 447 775 kr 189 555 kr 15 BMW i4 eDrive 40 Charged 510 480 kr 513 100 kr 2 620 kr 1 BMW iX xDrive 40 Charged Plus 727 180 kr 783 975 kr 56 795 kr 8 BMW i4 M50 Supercharged 719 620 kr 774 525 kr 54 905 kr 8 Kia EV6 - GT Line 520 000 kr 525 000 kr 5 000 kr 1 Hongqi E-HS9 Premium 699 990 kr 749 988 kr 49 998 kr 7 Jaguar i-Pace EV320 AWD S 628 950 kr 661 188 kr 32 238 kr 5 Mercedes-Benz EQA - 250 AMG Edition 516 100 kr 520 125 kr 4 025 kr 1 Mercedes-Benz EQC 400 Progressive Edition Plus 651 880 kr 689 850 kr 37 970 kr 6 Mercedes-Benz EQS 450+ 935 000 kr 1 043 750 kr 108 750 kr 12 Volvo XC40 Recharge - Recharge Twin AWD Plus 520 000 kr 525 000 kr 5 000 kr 1 Tesla Model Y Long Range 549 990 kr 562 488 kr 12 498 kr 2 Tesla Model Y Performance 589 900 kr 612 375 kr 22 475 kr 4

For enda dyrere elbiler – altså doninger som koster opp mot millionen eller enda mer, vil de økte avgiftene naturligvis svi enda mer. Tar vi nettopp en bil til én million kroner som eksempel, vil den med 25 prosent moms på de overskytende 500.000 kronene bli 125.000 kroner dyrere enn i dag.

Fra neste år

Endringen i avgifts-/tilskuddssystemet vil gjelde fra neste år, noe som betyr at 2022 for mange vil være siste mulighet for å kjøpe den elbilen man ønsker seg – i hvert fall til de prisene vi har blitt vant til.

Dessverre har vi også fått økte renter, høyere matvarepriser og dyrere strøm, noe som gjør at et bilkjøp akkurat i år kanskje ikke passer helt med pengestrømmen på kontoen.

Samtidig vil folk som allerede kan bla opp 600.000 eller 700.000 kroner for en elbil også trolig klare et påslag på henholdsvis 25.000 og 50.000 kroner – i hvert fall når de kan planlegge kjøpet frem til 2023 eller senere.

Elbilforeningen kritisk

Til VG har Elbilforeningen kalt det nye budsjettforslaget håpløst:

– Det er uforutsigbart og ubrukelig og vil spenne bein under et av Norges mest vellykkede klimatiltak som har gjort Norge til elbilland nummer en i verden, sa generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu, etter at budsjettet ble lagt fram.

Interesseorganisasjonen var åpen for gradvis innføring av moms for elbiler.

– Men en subsidieordning er dyr og byråkratisk. Det å ta penger inn og ut av befolkningen, har en kostnad. Nå blir elbilpolitikken en salderingspost på statsbudsjettet, konkluderte Bu.

Les også Her er Audis nye el-stasjonsvogn i Norge