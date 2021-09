Kniving blant billigaktørene: Både Chilimobil og Happybytes lanserer nye abonnement

Chilimobil og Happybytes lanserer begge nye abonnement.

Konkurransen blant de mest aggressive lavprisaktørene i mobilmarkedet fortsetter. Denne uken har både Happybytes og Chilimobil varslet at de gjør endringer på enkelte av sine abonnement.

Hvis vi tar Chilimobil først, så gjør de endringer på tre av sine abonnement, og det er datamengdene som går opp, mens prisene forblir uendret.

Mer data

De nye abonnementene er som følger:

4 GB for 199 kr/mnd (opp fra 3 GB)

8 GB for 249 kr/mnd (opp fra 7 GB)

25 GB for 349 kr/mnd (opp fra 20 GB)

Endringen gjelder både gamle og nye kunder og gjelder fra og med i fredag, opplyser Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill.

For Happybytes’ del har de senket prisen på sitt såkalte Flex Pluss 7 GB-abonnement fra 248 til 218 kroner i måneden.

Det er det billigste vi har sett så mye data noen gang i det norske mobilmarkedet.

Samtidig kostet 7 GB-abonnementet til Happybytes inntil nå like mye som Mye Data-abonnementet deres med 1 GB hver dag, så det er ikke veldig overraskende at det kommer en justering her.

Slik hevder de nye abonnementene seg mot konkurrentene:

Chilimobil Happybytes Rimeligste konkurrent Pris konkurrent 4 GB 199,- - Happybytes 7 GB 218,- 7 GB - 218,- Chilimobil 8 GB 249,- 8 GB 249,- - Happybytes Mye Data (1 GB om dagen) 248,- 25 GB 349,- - Release 30 GB 349,-

Kniver stort sett med hverandre

Som vi ser er det stort sett Happybytes og Chilimobil som konkurrerer med hverandre om å være billigst i de ulike kategoriene, men de har stort sett plassert seg slik at de ikke konkurrerer direkte på eksakt datamengde. Unntaket er for Chilimobils 25 GB-endring, hvor du fortsatt får mer data for pengene hos konkurrenten Release.

Når det er sagt er det bare 50 kroner opp fra 25 GB-abonnementet til såkalt «fri data» hos både Chilimobil og Happybytes, så for mange vil nok uansett det være et bedre alternativ. Da får du som kjent inntil 100 GB (108 hos Happybytes) med full hastighet før hastigheten settes ned til 3 Mbit/sek.

Faktum er uansett at det du får for pengene sakte kryper oppover i det norske mobilmarkedet. Der 2 GB for 199 kroner i måneden lenge var praksis hos de rimeligste operatørene, får du altså nå 4 GB for samme pris - og hele 7 GB om du går ytterligere en liten 20-kroning opp - selv om det altså fortsatt er slik at vi betaler langt mer for dataene enn kunder i våre naboland.

Usikker på hva som er det beste mobilabonnementet for deg? Sjekk vår tjeneste Beste mobilabonnement.