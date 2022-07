Polestar hinter om pris på ny SUV

Det er bevegelse å spore på Polestar-fronten. Volvo-avleggeren som så langt primært selger sedanen Polestar 2 har en stor SUV på vei i form av Polestar 3. Under en bilmesse i Polen gjorde sjefen, Thomas Ingenlath, det kjent hva den nye bilen vil koste - sånn omtrent.

Autonews melder fra messen at prisen blir mellom 75.000 og 110.000 euro. Man kan nesten kjøre ren tiganger for å få norske kroner for tiden, men det tilsier en fra-pris på 770.000 kroner før avgifter.

Med merverdiavgift på elbilpriser over 500.000, snakker vi altså om en bil som vil koste fra rundt 840.000 kroner med norske skilter - gitt at Ingenlath ikke har regnet inn avgifter i sine anslag.

Kan få selvkjøring

Polestar 3-lanseringen ble tidligere i år bekreftet for oktober, med en antatt produksjonsstart i 2023. Da vil bilen bygges i ved fabrikker i USA og i Kina, sammen med Volvos kommende helelektriske oppfølger til XC90.

Selskapet viste selv frem bilder av bilen i juni.

Plattformen Polestar 3 er bygget på skal tillate «hendene av rattet»-selvkjøring så fort lover og regler tillater det. Selskapet har også tidligere snakket om fremtidsplanene sine for 3 og for selvkjøring da de viste frem konseptbilen Precept under elbilmessen i Lillestrøm i vinter.

– Da kan vi kanskje ha ekte selvkjøring der du kan slippe rattet og lese en bok mens du kjører. Det er fremtiden vi har foran oss, forklarte Ingenlath den gang.

Polestar regnet med å ha teknologien helt oppe og gå i 2024.

Kan få lang rekkevidde

Foreløpig er det ikke mye som er kjent om spesifikasjonene på bilen. Det ventes at den vil få mer enn 600 kilometer i WLTP-målt rekkevidde. Introduksjonsmodellen skal også ha to motorer og firehjulstrekk.

Men utover disse planene har ikke selskapet sagt stort.

Per dags dato er det Polestar 2 fra merket som har gjort et ganske solid innhugg i den norske elbilparken, med 9130 solgte eksemplarer, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Selskapet økte forøvrig sin globale årsproduksjon av bilen med 125 prosent i 2021, og leverte 21.200 biler i løpet av året.

Fra venstre Polestar 2, 3, 4 og 5.

Den første av flere

Polestar sier selv at treeren vil bli et elektrisk motstykke til Porsche Cayenne, men også BMWs elektriske iX kan potensielt stå på sammenlikningsmenyen. For ikke å nevne påkostede utgaver av Audi e-tron.

Polestar 3 blir ellers først ut av tre kommende nye biler fra Polestar. Polestar 4 skal bli en litt mer kompakt SUV enn Polestar 3, mens Polestar 5 skal bli en luksuriøs «grand tourer».

I et intervju med Car Magazine sier Ingenlath at Polestar 4 «etter hvert» vil koste fra 55.000 euro, altså rundt 565.000 kroner med dagens kurs.

På formuleringen hans må man imidlertid anta at lanseringsmodellene vil være priset godt over dette.

– Den vil ikke gjøre kompromisser på innvendig lengde, men denne bilen er hakket mer lavreist og har en taklinje som er litt mer av coupé-typen, sa Ingenlath.

Selskapet har tidligere meldt at de ser for seg å lansere én ny bil i året frem til 2025.