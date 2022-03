Apple bekrefter lansering 8. mars

Dette er det de etter sigende skal vise frem.

Apple inviterer til en kommende lansering den 8. mars. En av markedsføringssjefene deres, Greg Joswiak, har sågar postet en liten sniktitt fra lanseringen på Twitter:

Det er altså ikke mye vi kan se i det korte videoklippet, men noen spekulerer ifølge The Verge på at fargepaletten hinter om fargene vi vil se på dingsene som blir lansert. Når det kommer til produktene Apple vil vise frem sier ryktemølla at det er sannsynlig at vi får se en ny iPad Air, en billigere iPhone-modell og oppdateringer til operativsystemene.

«Peek performance»

Tittelen Apple har gitt sniktitten er «Peek performance», et ordspill på det engelske «peak» (høyde) og «peek» (sniktitt). Dermed kan det se ut til at det er duket for oppgraderinger på prosesseringsfronten, og nettopp dette er det ryktene da også tilsier.

Lanseringsinvitasjonen.

Mer bestemt er det Apples A15-prosessor som nå etter sigende skal finne veien også til den billigere iPaden og iPhonen, sammen med ny og raskere 5G. I dag er prosessoren å finne i Apples toppmodeller i iPhone 13-serien og de dyreste iPadene. Bedre kamera skal også være på plass, men den billigere iPhonen skal visstnok beholde det gamle designet og dermed også Touch ID-fingeravtrykksleser.

Videre ryktes det at iOS 15.4 vil bli lansert, sammen med ny teknologi for Face ID. Denne teknologien skal gjøre det mulig å bruke Face ID med en maske på. På Mac-fronten skal Apple jobbe med en funksjon for universell kontroll av ulike dingser, slik at du sømløst kan bruke ett sett tastatur og mus for flere Mac-maskiner og iPader samtidig.

Det ryktes også at Apple har noen nye Mac-produkter på gang, men det er så langt uvisst hva dette innebærer. Én mulighet er at prosessorene blir oppgradert til M2 i de billigere variantene, samt nytt deisgn på MacBook Air og nytt fargeutvalg.

Så er det viktig å huske på at det meste av denne informasjonen ikke er bekreftet av Apple selv, men i forkant av lanseringer pleier da også en god del informasjon å lekke ut. Hele historien får vi uansett vite 8. mars.

Les også Analytiker: Apples neste iPhone skal koste under 300 dollar