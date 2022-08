Går i strupen på Spotify med ny, norsk musikktjeneste

Onebas skal være helt gratis og uten reklame.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Enten du lytter til musikk via Spotify, Tidal, YouTube Music eller Apple Music, betaler du for tjenesten på et eller annet vis. Enten direkte via månedlige betalinger eller indirekte ved å lytte til reklamer.

Nå er imidlertid en norsk konkurrent på vei inn i markedet som skal la deg slippe både månedsbetaling og reklamer. Tjenesten heter Onebas, og er startet opp av nordmannen Cato Crogh.

Norge er første land ut, men planene er å lansere tjenesten over hele verden innen kort tid. Og til tross for at kundene ikke trenger å betale et rødt øre for å strømme musikken, mener Crogh at selskapet skal være lønnsomt før året er omme.

Pengene skal nemlig komme fra albumsalg. Du kan kjøpe artisters album direkte på tjenesten, som du laster ned til odel og eie, for 1 dollar stykket. Omtrent en tier, altså. 70 prosent går til artisten, 30 prosent går til Onebas.

Cato Crogh mener Onebas vil by på en bedre betalingsmodell for artister, spesielt de uten store selskaper i ryggen.

– Vi startet Onebas fordi vi mener de små artistene må få en større andel av potten. Algoritmene hos de store aktørene har bare gitt uttelling for de store artistene. Vi ville ha en «clean» modell, forteller Crogh til Tek.no.

Han har tidligere hatt suksess med en lignende modell for magasintjenesten Magasinoz.

Crogh beskriver Onebas mer som en søketjeneste for musikk enn en direkte musikkstrømmetjeneste. Musikken ligger nemlig ikke lagret hos Onebas, slik det gjør hos Spotify og de andre aktørene.

Onebas har heller ingen app, hverken til iPhone eller Android-mobiler. Du må inn i nettleseren og taste inn Onebas.com, og går du vekk fra nettsiden på iPhonen din stopper også musikken. På datamaskinen fungerer det imidlertid uavbrutt.

Rettighetsorganisasjon: - Ser fram til å bli kontaktet

– Vi finner musikken og tar den inn, og deler med oss med artistene. Artistene får 70 prosent av inntektene, sier Crogh.

Dette skiller dem dermed fra den beryktede strømmetjenesten Grooveshark, som var kjent for å la brukere laste opp alle slags opphavsrettsbeskyttede sanger som kunne strømmes fritt og reklamefritt.

Rettighetsorganisasjonen Tono her i Norge, ønsker den nye tjenesten velkommen da Tek.no tar kontakt:

– Artister er en annen yrkesgruppe enn komponister og sangtekstforfattere. En sang kan jo fremføres av én artist, men ha 10 låtskrivere. Vi er sikre på at den nye tjenesten ikke bare ønsker å betale artister, men også de som har skrevet musikken, noe de også er forpliktet til, skriver Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i en e-post.

– Heldigvis for denne tjenesten kan de gå til Tono og få én avtale på vegne av alle de komponistene og sangtekstforfatterne som stoler på at Tono skal sikre dem betalt når musikken deres brukes. Vi ser frem til å bli kontaktet av denne tjenesten slik at de kan få den TONO-lisensen de trenger, avslutter Martinsen.

Henter musikken fra nettet, ikke sin egen database

Første gang du åpner opp Onebas.com vil du se et musikkbibliotek som ligner, eller kanskje til og med overgår, flere av konkurrentene. Forskjellen er at Onebas ikke har en eneste av disse sangene og albumene lagret på sine servere. I bakgrunnen søker bare tjenesten opp sangene på nettet, og serverer dem til deg i et fint grensesnitt.

Når du starter en musikkstrøm på Onebas, vet man egentlig ikke hvor sangen faktisk eksisterer på nettet. I hvert fall i teorien. I praksis virker det som veldig mye hentes fra YouTube, selv om Crogh bedyrer at de har mange flere kilder.

Det gjør også at det ikke er mulig å lagre sanger «offline», slik du kan i Spotify og andre dedikerte musikkstrømmeapper.

Crogh sier de bruker åpne utviklerverktøy fra flere aktører, og at musikken du lytter til kanskje ligger hos YouTube, Pandora eller 43 andre musikkdatabaser. Det gjør også at musikkvaliten vil variere ut fra hvilken kilde som blir brukt.

Og lytter du bare til musikken på denne måten vil hverken Onebas eller artisten tjene en eneste krone. Selskapet tror imidlertid mange nok kommer til å kjøpe album at selskapet blir lønnsomt allerede i år:

– Vi tar 30 prosent av dollaren, og vi håper at 1 av 100 brukere kommer til å laste ned album, forteller Crogh.

Ingen kvalitetsgaranti

Kjøper du et album via Onebas vil du få hele albumet lastet ned til enheten din som en vanlig zip-fil. Albumet kan imidlertid ikke spilles av i appen, det må du ha en tredjeparts-app til. For som vi får høre flere ganger i løpet av intervjuet vårt med Onebas-sjefen er de bare en søkemotor for musikk, ikke en musikkstrømmetjeneste.

Men kan de virkelig selge og tjene penger på et album de ikke eier selv, som artisten kanskje ikke engang vet selges via plattformen deres?

– Vi selger ikke et eneste album, vi tar betalt for søkemotoren du har brukt for å finne de filene, ikke for filen i seg selv, forklarer Crogh.

Dermed skiller dem seg fra de fleste andre musikktjenester, som alle distribuerer musikken, og dermed de faktiske musikkfilene, fra sine egne servere. Onebas bare finner dem for deg, og presenterer dem i et eget «skall».

Det gjør også at du ikke vet så mye om filene du faktisk laster ned.

– Hva slags kvalitet kan man forvente på musikken man laster ned? Får man vite det før man laster ned?

– Det vil variere. Du kan forhåndslytte til sangene via Onebas før du laster ned, forklarer Crogh, samtidig som han sier at man ikke får noen direkte informasjon om filene før man laster dem ned.

Kvaliteten ifølge Crogh vil være «mp3 eller bedre», uten at han sier noe om faktisk bitrate eller komprimering. Følgelig er det heller ingen kvalitetsgaranti, så du bør åpenbart lytte til albumet før du laster det ned, for å være sikker.

Penger rett til artisten

Når kjøpet først er gjort, deler Onebas inntektene med artisten. I tilfellene med store artister, som Harry Styles og Beyonce, som Onebas fronter på landingssiden sin, har Onebas allerede avtaler med musikkselskapene. Men for små artister som ikke samarbeider med større selskaper eller har eget management, må de komme til Onebas selv for å identifisere seg:

– Artister vi ikke allerede har avtaler med må komme til oss og be om utbetalingen. Vi bruker samme system som Amazon her for å verifisere at artisten faktisk er den de hevder at de er, og deretter utbetaler pengene, forklarer Crogh.

Ingen reklame, men pushvarsler kommer man ikke unna

Ettersom albumsalg er det eneste Onebas og artister tjener penger på, vil det promoteres aktivt i tjenesten. I lengden håper selskapet at artister kommer direkte til dem for å selge nye album, før de slipper sangene på andre plattformer. For eksempel en måned eller to med eksklusiv tilgang på Onebas, hvor man kan kjøpe albumet for en dollar, før det slippes fritt for «alle».

Da vil de kunne sende pushvarslinger til alle som bruker tjenesten og fortelle om det nye albumet, og forhåpentligvis få salg på den måten.

Ifølge Crogh er dette en bedre løsning for artister, spesielt de små og uavhengige, som ellers ikke tjener så mye på de største strømmetjenestene:

– Vi ønsker med Onebas å gi alle artister en mulighet til å leve av musikken sin. Alle artister kan laste opp musikken sin for å sikre distribusjon og inntekter fra albumsalg. Vi vet også at stadig flere artister velger å være uavhengige, så dette er en fremtidsrettet lytte- og distribusjonsløsning, avslutter Crogh.