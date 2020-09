Hyundai har vist frem ny Kona

Får ny design, men beholder batterier og motor fra dagens modell.

Nye Hyundai Kona får en ansiktsløftning. Dette er den litt sintere N Line-utgaven. Hyundai

Finn Jarle Kvalheim 4 Sept 2020 07:55

Hyundai Kona har vært en populær mellomstor tass, med pris som har startet helt nede på relativt forsiktige 309.000 kroner og rekkevidde på 449 kilometer. Rekkevidden forblir sannsynligvis i den nye modellen, siden batteri og motor videreføres inn i den nye «faceliftede» versjonen. Men utseendet - spesielt i front - endrer seg altså en del.

Insideevs.com melder at Hyundai foreløpig bare har vist frem de vanlige fossile drivlinjene for den nye utgaven, men at en elektrisk variant er på vei.

Slik blir den vanlige Kona-modellen etter hvert. Hyundai

To varianter av designen

Bildet øverst viser den nye N Line-utgaven, som skal være en litt sintere utgave av den lille SUV-en, men også den vanlige versjonen får mange av de samme detaljene.

Ved siden av ny lyktedesign i front, og en ny, mer ordinært utseende grill har bilen fått oppgraderinger på innsiden, med nytt underholdningssystem og ulikt standardutstyr fra dagens modell.

Akkurat hvordan bilen vil bli priset med de nye utstyrspakkene i elektrisk utgave er foreløpig ikke kjent, men kjenner vi Hyundai rett blir innstegsmodellen fortsatt rimelig, mens hoppet opp til de mer velutstyrte utgavene kan koste en del. Utgaven vi kjenner i dag hadde i vinter en pris på mellom 309.000 og 381.000 kroner, avhengig av utstyrsnivå.

Får konkurranse å bryne seg på

Kona har fortsatt ganske frisk rekkevidde, og kan for eksempel kjøre lenger på fullt oppladet batteri enn 1st-versjonene av Volkswagens kommende ID.3 , der rekkevidden stopper på 420 kilometer.

Den må imidlertid bryne seg mot det som blir et lite ras av nye elbilmodeller fra blant annet den nevnte VAG-gruppen, der MEB-plattformen etter hvert utgjør grunnlaget for mange ulike elbiler. Av modeller som er nært forestående og kan bli storselgere her til lands er det verdt å nevne ID.4 og Skoda Enyaq i tillegg til allerede nevnte ID.3. Både ID.3 og Skoda Enyaq er biler som prismessig vil havne i nabolaget til Kona. Av disse er det ID.4 som blir bilen som likner mest på Kona, men der er foreløpig ikke de norske prisene kjent.