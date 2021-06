Asus skal friste lydgeekene

Lanserer USB-DAC og hodetelefonforsterker i en boks.

Rolf B Wegner 12 Aug 2011 15:11

Asus har fått ord på seg for å tilby god lydkvalitet til en lav penge. Xonar-serien tok markedet mer eller mindre med storm da den ble introdusert for en del år tilbake. Siden den gang har vi fått en rekke produkter, og nå kommer et lekkert kombinasjonsprodukt. Xonar Essence One byr på både USB-basert DAC og hodetelefonforsterer i samme boksen.

Xonar Essence One byr på åtte ganger symmetrisk oppsampling, innsignaler på 44,1 / 88,2 / 176,4 kHz blir da 352,8 kHz mens 48 / 96 / 192 kHz-signaler blir 384 kHz.

Signal/støyforholdet er på 120 dB, videre noterer vi oss elleve operasjonsforsterkerene (op-amp), samt egen strømforsyning da.

For å gjøre boksen komplett har den også en egen forsterkerkrets for hodetelefoner. Hodetelefonene som brukes kan være på opptil 600 ohm.

Prismessig havner Essence One på 3745 kroner veiledende, og er planlagt ut på markedet i september.

(Kilde: Asus)

Les også Beyerdynamic lanserer premium-hodetelefoner

Les også Vinneren av fett høyttalersett er trukket

Les også Nye øreplugger skal redde hørselen

Les også Spotify utfordrer Apple