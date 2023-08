Nyhet Rekordsalg for Tesla Model Y i Norge

Tesla har slått egen rekord - på rekordtid

Ny årsrekord allerede i august.

Aldri før har det blitt registrert så mange av en enkelt bilmodell som Tesla Model Y på ett år. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I 1969 skjedde det noe helt spesielt. Det året ble det registrert 16.706 «folkevogner», eller Volkswagen «Boble», her i landet.

Det skulle ta over 50 år før noen klarte å overgå denne rekorden for registreringer av samme modell på et kalenderår.

Rekorden røyk endelig i fjor, da Tesla helt på tampen av året passerte den med sine 17.354 registrerte Model Y. Godt hjulpet av den varslede innføringen av merverdiavgift på dyre elbiler fra 1. januar i år. Interessant nok var det økt merverdiavgift som bidro til Boble-rekorden i 1969.

Slo årsrekorden i august

Nå melder Bilnytt at Tesla har slått den gamle «Boble-rekorden» på nytt, bare at de denne gang har klart det på under ni måneder.

Ifølge dagsferske tall fra opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) som Bilnytt har innhentet, er det allerede registrert 16.764 Tesla Model Y i år. Ifølge tall fra elbilstatistikk.no, som oppdateres i sanntid, er det faktisk registrert enda litt flere Model Y.

Med over fire måneder igjen av året betyr det at Tesla er i ferd med å slå sin egen årsrekord på nytt.

1. januar - 20. august Markedsandel Tesla Model Y 16.487 20,64 % Volkswagen ID.4 5294 6,63 % Skoda Enyaq 3396 4,25 % Volvo XC40 3272 4,10 % Toyota bZ4X 2812 3,52 % Volkswagen ID.3 2405 3,01 % Toyota Yaris/Yaris Cross 2174 2,72 % Toyota RAV4 2128 2,66 % Audi Q4 e-tron 1906 2,39 % Ford Mustang Mach-E 1878 2,35 % Kilde : OFV - - Åpne fullskjerm Mer +

Kan bli mestselgende bilmerke på ett år

Men ikke nok med det. Ifølge andre tall Bilnytt har samlet inn står også en annen høythengende norsk bilrekord står for fall: nemlig årsrekorden for registrerte biler fra samme merke. Den er det ifølge bransjenettstedet Ford som har holdt på siden de i 1986 registrerte til sammen 25.052 biler. Mye takket være en populær «Sierra», skriver de.

Så langt i år har Tesla solgt totalt 18.406 biler, ifølge OFV. For å slå også Fords rekord og bli det mestselgende bilmerket i Norge på ett år, må Tesla «bare» selge 6647 biler til før desember er over. Noe som utgjør omtrent 1660 biler hver måned.

Så langt i år er nesten alle de solgte Teslaene av typen Model Y. Med de seneste priskuttene ligger den bare litt over prisen til en ny Volkswagen ID.3, til tross for at den er både større, kraftigere og har lengre rekkevidde.

Tross priskuttet er det kun 1940 av Model Y-ene i år som er den rimeligste modellen med bakhjulsdrift, ifølge OFV-tallene.

Oppdatert 25. august 2023, 15:02