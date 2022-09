PlayStation 5 har fått støtte for ny oppløsning

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Hvis du er en av dem som har klart å sikre deg en PlayStation 5 – som stadig har en ganske heftig pris selv om det snart har gått to år etter lanseringen – kan du nå laste ned en programvareoppdatering til konsollen.

Blant nyhetene i oppdateringen er en ny oppløsning, spillister og nye egenskaper som skal gjøre det enklere å spille med venner.

Men mange er det nok nettopp den nye WQHD-oppløsningen som er den store nyheten – i hvert fall så lenge du ikke har din PlayStation koblet til en vanlig TV. Denne oppløsningen ble varslet i sommer og er også kjent som 1440p eller 2560 x 1440 piksler.

De siste årene har dette blitt en ganske vanlig oppløsning på litt større monitorer.

1440p krever naturlig nok at du har nettopp en skjerm som støtter denne oppløsningen, enten ved 60 Hz eller 120 Hz. I tillegg opplyser Sony om at VRR (variable refresh rate) ikke støttes i denne oppløsningen – i hvert fall ikke ennå.

Og så har vi dette med spillister – gamelists. Dette er ganske enkelt en måte å gruppere og organisere spillene dine på.

Du kan ha opptil femten lister som alle har plass til hundre spill.

I tillegg har det blitt mye enklere å velge mellom stereolyd og 3D-audio, ettersom du nå kan prøvelytte begge deler fra samme skjermbilde.

Å spille med gamle eller nye venner får også et løft med den nye programvaren. Av forbedringer får vi blant annet mulighet for å be andre om å dele sin skjerm, det blir enklere å sende slikt som talemeldinger til en hel gruppe og du kan nå få meldinger dersom noen er i gang med et spill du kan bli med på.

Foruten dette går det nå an å finne videoer på YouTube med rene stemmesøk, men dette er dessverre enn så lenge kun for de engelskspråklige markedene. Ellers hadde det jo vært perfekt når man ligger under teppet på mørke høstkvelder og bare kattevideoer kan lyse opp tilværelsen.