Vi fulgte Apple-lanseringen direkte

Kamera Skjermdump / Apple

Apple holdt sin lenge varslede høstlansering tirsdag kveld, hvor de lanserte nye Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 og den nye iPhone 15-serien.

Apples strømmer arrangementet på egne nettsider og på Youtube, og du kan se det i opptak under.

Under kan du også følge livedekningen vår av arrangementet.

Vi er på plass i Steve Jobs Theatre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi er i gang! Kveldens arrangement starter med mennesker i festlige lag - som brått tar en mer alvorlig tørn når historiene om hvordan menneskene involvert overlevde som følge av nødfunksjoner på iPhone og Apple Watch.

En forhåndsinnspilt video med Tim Cook (åpenbart ikke Steve Jobs, som vi først skrev), som varsler at vi skal få vite mer om iPhone og Apple Watch i kveld. Han oppsummerer også mottakelsen av de nye Mac-maskinene som ble annonsert sist gang Apple inviterte til lansering.

Apple Watch Series 9

Først ut: Apple Watch - verdens mest populære klokke, ifølge Apple. Series 9 har blitt redesignet innvendig, med den nye S9-brikken: Den kraftigste klokkebrikken til Apple så langt,

Kamera Skjermdump / Apple

Fortsatt 18 timers batteritid, så ingen forbedring der, dessverre. Nytt er også at Siri-forespørsler nå behandles direkte på klokka, så du ikke er avhengig av mobilen for å bruke Siri.

Kamera Skjermdump / Apple

Namedrop, som ble vist frem til iPhone på WWDC i vår, og som lar deg tappe en annen Apple Watch for å dele kontaktdetaljer, kommer også til Apple Watch.

Skjermen på Series 9 skal kunne nå 2000 nits, det dobbelte av Series 8, som bør gjøre den betydelig enklere å se ute. Den vil også gå helt ned til 1 nit.

Kamera Skjermdump / Apple

En ny funksjon heter Double Tap: Hvis for eksempel telefonen ringer, skal du kunne knipe tommelen og pekefingeren sammen to ganger for å svare samtalen.

Du kan også bruke kommandoen til en rekke andre funksjoner, blant annet å kalle frem den såkalte Smart Stack med apper. Det fungerer på samme måte som å vri på rullehjulet, ifølge Apple.

Double Tap avhenger av S9-brikken, så funksjonen vil tilsynelatende ikke komme til tidligere Apple Watch-versjoner.

Oppsummert: En ganske moderat oppgradering, altså - og ingenting på det området flest antageligvis ville ønsket: Batteritiden.

Double Tap. Kamera Skjermdump / Apple

En ny film - med Octavia Spencer som «Mother Nature» - som lurer på hvorfor Apple ikke har kuttet mer av klimautslippene.

Selvfølgelig en måte for Apple å legge frem alt de gjør av klima- og bærekraftstiltak - blant annet at Apple Park drives klimanøytralt og at de har bygget skoger mange steder i verden.

– Innen 2030 vil alle Apple-enheter ha netto null i karbonfotavtrykk, sier Tim Cook alvorlig.

– Okei, bra. Vi sees neste år, svarer moder jord.

Apple varsler at de vil «kompensere» for all strømforbruk forårsaket av Apple Watch-lading ved å investere i fornybar energiproduksjon rundt om i verden. Klokkene er også pakket på en ny måte, slik at det går flere i en eske og i en container.

Alle kombinasjoner av Apple Watch i aluminium og Apples såkalte «sport loop» er nå hundre prosent karbonnøytrale, ifølge Apple. Selskapet lanserer også et såkalt «FineWoven»-materiale som skal ha betydelig lavere karbonavtrykk enn skinn/lær, og har gått sammen med partnerne, som Hermes og Nike, for å lage mer miljøvennlig tilbehør.

Kamera Skjermdump / Apple

Apple Watch Ultra 2

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Så over til nestegenerasjons Apple Watch Ultra, som også får den nye S9-brikken og alle de samme nye funksjonene som Series 9.

Nytt er også en ny skjerm med voldsomme 3000 nits lysstyrke, som skal være den mest lyssterke skjermen Apple noen gang har laget.

Nattmodus vil nå aktiveres automatisk basert på lysmåleren, og både Ultra og S9 får nye sykkelfunksjoner. Starter du en sykkeløkt på Apple Watch, vil den automatisk dukke opp som en «live activity» på iPhone.

Batteritiden på 36 timer skal være den samme, eventuelt 72 timer i lavstrømsmodus. Det samme gjelder her som for Series 9: Med riktig kombinasjon av klokke og bånd har klokka null i karbonfotavtrykk.

De nye Apple Watch-modellene kan bestilles i dag, og vil være tilgjengelig i handelen 22. september. Prisene er de samme som før: Henholdsvis 399/499 dollar for Series 9 og 799 dollar for Ultra 2, men det blir spennende å se om den svake kronekursen gjør noe med den norske prisen.

Kamera Skjermdump / Apple

iPhone 15 og 15 Plus

Over til iPhone 15, som beholder skjermstørrelsene fra forrige generasjon - 6,1 og 6,7 tommer i henholdsvis 15 og 15 Plus.

Først om skjermen, som nå kan nå 2000 nits i fullt sollys - dobbelt så mye som iPhone 14. Galaxy S23 Ultra har til sammenlikning 1750 nits.

Dynamic Island kommer også til standardversjonene av iPhone, akkurat som meldt på forhånd. Nytt er også at bakpanelet på iPhone nå er gjennomfarget.

Kamera Skjermdump / Apple

Hovedkameraet er nå på 48 megapiksler, som er opp fra 12 tidligere - i praksis arver standardmodellene nå kameraet fra Pro-modellene i 14-serien. I vanlig modus slås fire og fire piksler sammen, som blant annet gir bedre lysfølsomhet.

I tillegg gir den nye sensoren muligheten til å «zoome» 2x i det 48 megapiksler store bildet, som gir deg en slags zoommulighet selv om det ikke finnes en optisk zoomlinse. Sensoren gir også kontinuerlig zoom når du filmer.

Kamera Skjermdump / Apple

Portrettmodusen er også forbedret, hevder Apple. Nytt er også at portrettmodusen nå aktiveres automatisk når kameraet merker en portrettsituasjon, slik at du kan aktivere portrettmodusen i etterkant.

Bildene inneholder nå dybdeinformasjon, så du kan gå inn og velge hvem eller hva som skal være i fokus i etterkant.

Kamera Skjermdump / Apple

Standard-iPhonene arver også A16 Bionic-prosessoren fra fjorårets 14 Pro og Pro Max.

Kamera Skjermdump / Apple

Nytt er også en oppgradert Ultra Wideband-brikke, som lar deg koble til andre UWB-enheter opptil tre ganger så langt unna. Hvis noen deler posisjonen sin med deg, kan du bruke sporingsfunksjonen i telefonen til å lede deg frem til dem - hvis de er i nærheten.

Det fungerer akkurat på samme måte som «Find My» gjør for eksempel for AirTag.

Kamera Skjermdump / Apple

Oppgradert skal også algoritmen som plukker ut stemmen din i samtaler ha blitt, ifølge Apple. Den har blitt enda bedre til å filtrere vekk omgivelsesstøy.

Så til det har hørt om i lang tid: USB-C. USB-C kommer til iPhone 15, akkurat slik Apple er blitt pålagt av EU. Akkurat det sier Apple selvfølgelig ikke et ord om.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

«Nå kan samme kabel lade både Mac, iPad, iPhone og selv AirPods Pro». Nemlig, sistnevnte har også fått et etui med USB-C.

Kamera Skjermdump / Apple

Prisen er den samme som tidligere: 799 dollar for iPhone 15 og 899 dollar for 15 Plus.

Kamera Skjermdump / Apple

iPhone 15 Pro

Videre til iPhone 15 Pro og Pro Max. Den nye børstede titanfinishen vises tydelig i introduksjonsvideoen.

Det mest påkostede materialet de noen gang har brukt i en iPhone, ifølge Apple. De er også de letteste Pro-modellene noen gang, takket være at titan er lettere enn rustfritt stål.

iPhone 15 Pro. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Nytt er også at skjermrammene er mindre enn før, så selve dimensjonene er redusert selv om skjermstørrelsene er de samme.

Grade 5-titanen Apple bruker er den samme som brukes i «rovere» som kjører på Mars, understreker Apple. Innvendig er det aluminium, og metallene er festet til hverandre med en helt ny prosess.

Kamera Skjermdump / Apple

Titanen fås i fire farger, med en lekker blå som et alternativ. Bakglasset er også enkelt å erstatte, melder Apple - helt sikkert ikke helt upåvirket av EU, det heller.

Som ryktene hadde pekt ut på forhånd, har de nye Pro-modellene også fått byttet ut lydløs-bryteren med en ny «action»-knapp. Denne kan du selv konfigurere, som jo kan være kjekt om du for eksempel er av typen som aldri har telefonen på noe annet enn lydløs.

Innvendig har det kommet en ny A17 Pro-brikke, som er bransjens første 3 nanometer-brikke. Særlig skal det være grafikkdelen av brikken som er forbedret.

A17 Pro har 19 milliarder transistorer - opp fra 16 milliarder på A16 Bionic. Brikken består av to høyytelseskjerner og fire effektivitetskjerner, og sistnevnte skal være dobbelt så effektive som konkurrerende brikker, ifølge Apple.

Brikken inneholder også en ny USB-kontroller, som gir raskere overføring enn på standard-iPhonene: USB 3 mot USB 2.

Den nye grafikkdelen av systembrikken skal ha 20 prosent bedre ytelse enn tidligere, i tillegg til nye funksjoner blant annet for spill - som maskinvareakselerert strålesporing - en funksjon vi kjenner fra avanserte PC-grafikkort.

Kamera Skjermdump / Apple

Det skal gi betydelig bedre ytelse i spill som bruker strålesporing - fire ganger så god som enheter som bruker programvarebasert strålesporing. Den nye grafikkbrikken skal også bruke mindre strøm enn før, og Apple sier de håper A17 Pro kan bidra til en revolusjon på mobilspill.

Nå forteller en rekke spillutviklere - blant annet folkene bak farsotten Genshin Impact - hvordan A17 Pro forbedrer spillene deres. En nyhet er også at Resident Evil Village og Resident Evil 4-remaken lanseres på iPhone senere i år.

Så til kameraet. Det er fortsatt 48 megapiksler som gjelder for hovedkameraet, men med en større sensor enn standardmodellene. Den nye standardmodusen er 24 megapiksler - som Apple beskriver som en god balanse mellom lysinnslipp og detaljnivå.

Kamera Skjermdump / Apple

Den nye og automatiske portrettmodusen kommer naturligvis også til Pro-modellene, og HDR-algoritmene skal også ha blitt bedre enn tidligere.

15 Pro Max får også den mye beryktede teleskoplinsa. Den får 5x zoom (brennvidde: 120 millimeter), men også høy lysfølsomhet med f/2,8.

Kamera Skjermdump / Apple

Zoomkameraet skal også ha den mest avanserte bildestabiliseringen Apple noen gang har levert, med opptil 10.000 mikrojusteringer i sekundet - dobbelt så mange som på forrige modell. Garantert på sin plass med såpass heftig zoom.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vidvinkelkameraet skal også ha fått små oppdateringer, blant annet med et nytt antirefleksjonsbelegg og en ny makromodus.

Nytt er også at 15 Pro kan ta det Apple kaller «spatial video». Funksjonen bruker hoved- og vidvinkelkameraene samtidig for å lage en 3D-aktig video som kan sees i Apples hodesett Vision Pro. Funksjonen kommer senere i år.

Kamera Skjermdump / Apple

Prisen på 15 Pro er 999 dollar, som er den samme som i fjor. Pro Max-modellen er økt til 1199 dollar, men den inkluderer nå 256 GB lagring som standard.

Akkurat som for Apple Watch kan de nye iPhone-modellene bestilles nå, med tilgjengelighet i butikk 22. september.

Kamera Skjermdump / Apple

Okei, det var det hele! Ingen «just one more thing» i dag.

Vi er som nevnt i Cupertino, hvor Apples demorom akkurat åpnet for presse og influensere. Vi kommer selvfølgelig med sniktitter på de nye produktene i løpet av morgendagen, så det er bare å følge med her på Tek.no.

Oppdatert 12. september 2023, 20:30

