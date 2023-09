Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette mener anmelderne om storspillet Starfield

Hylles av flere, mens norsk nettsted ikke er overbevist.

De første anmeldelsene av Starfield er ute. Kamera Bethesda

I dag lanseres storspillet Starfield for de som har forhåndsbestilt de dyreste utgavene av spillet.

Spillet, som er beskrevet som et slags «Skyrim i verdensrommet» og har 1000 planeter du kan reise til for å utforske, har vært under utvikling i en årrekke. Mange har sett frem til å få spille romrollespillet helt siden utvikler Bethesda annonserte det for over fem år siden.

Torsdag kom de første tilbakemeldingene fra kritikere og presse som har fått anmelderkopier.

Generelt er tilbakemeldingene gode, mens flere nettsteder som Gamespot, Digital Trends, PCMag, PC Gamer, IGN og Gamer.no ikke er helt overbevist.

Hos Metacritic, som samler alle tilbakemeldinger om spillet, ligger Windows-versjonen i skrivende stund med en aggregert score på 88 av 100 poeng. Av 50 registrerte anmeldelser er 46 positive, mens 4 er mer kritiske til spillet. Xbox-versjonen har omtrent samme poengscore.

Hos Opencritic, som kombinerer anmeldelser for Windows- og Xbox-versjonen, er også snittscoren 88 av 100, mens nettsiden hevder 94 prosent av anmelderne «anbefaler» spillet.

Kamera Bethesda

Dette skriver kritikerne

Video Game Chronicle gir spillet 10 av 10 og skriver:

– Det er få spill som er så overveldende som dette. Hele Starfield føles som øyeblikket når du først kommer ut av Hvelv 101 i Fallout 3, bare gjennom hele spillet. Følelsen av undring, eventyr og muligheter gir en beruselse som ikke ble borte selv etter over 100 timer. Resultatet er Bethesdas mest gjennomførte spill.

Game Informer gir spillet 85 av 100, og skriver:

– Det tok lang tid å bli forelsket i Starfield, og selv etter at jeg ble det, var det aspekter som ikke fungerte. Men de tingene jeg ikke likte, ble veid opp for av entusiasmen min for dette nye, originale sci-fi-universet, bredden av eventyrene og de mange sammenvevde historiene. Gå inn med forventning om at det vil ta litt tid å finne fotfeste i et så stort spillrom, så er det et univers verdt å oppdage her.

GameSpot gir spillet 7 av 10, og skriver:

– Bethesdas romeventyr har sine øyeblikk med en imponerende skala, tilfredsstillende kamper og noen interessante sideoppdrag, men dets grunne RPG-systemer og uinspirerte syn på kosmos gir en reise som er en mil bred, men bare en tomme dyp. Starfield er et spill mer opptatt av kvantitet enn kvalitet.

Norske Gamer.no gir spillet 7 av 10, og skriver:

– Starfield er Skyrim i verdensrommet, men det er et Skyrim med mindre sjel, mindre sømløshet, og viktigst av alt – mindre spillmagi.

– Det er konseptet Starfield som funker aller best. Kanskje vil Bethesda klare å gjøre opplevelsen Starfield bedre i fremtiden gjennom diverse oppdateringer og utvidelser. Men når alt kommer til alt, virker det som om Starfield hadde gjort seg mye bedre som et univers med et hav av dybde og sømløshet fordelt på 10 planeter, fremfor det vi fikk fordelt på 1000.

Kamera Bethesda

Kontrovers rundt anmelderkopier

Forventningene til tilbakemeldinger har nok vært høy hos Microsoft, som har bladd opp milliarder av kroner for å sikre Windows og Xbox Series-konsollene enerett på spillet. For Xbox er Starfield en av få eksklusive titler den siste tiden, mens rivalen Sony har pumpet ut det ene kritikerroste eksklusive spillet etter det andre for Playstation 5.

Nettopp dette mistenkes det av enkelte at har fått Microsoft og Bethesda til å holde tilbake anmelderkopier av spillet overfor enkelte kritikere. Spesielt skal svært få kritikere i Storbritannia har fått anmelderkopier, noe som kobles til at de ofte rangerer spill på en skala fra 1 til 5. Det at mange gode spill historisk sett får 4 av 5, som dermed oversettes til «bare» 80 av 100 poeng av aggregeringsnettsider som Metacritic og Opencritic, skal ifølge enkelte mer konspiratoriske sjeler være årsaken.

Microsoft og Bethesda har ikke kommentert disse ryktene.

Hva vil spillerne synes?

Noen dager etter lansering åpner blant annet Metacritic for at vanlige spillere kan gi sin tilbakemelding om spillet. Den siste tiden har mange spill som er hyllet av kritikere og presse før lansering blitt langt mer lunkent mottatt av spillere, som ofte beskylder spillpressen for å være redde for å gi lavere score enn 4 av 5 eller 8 av 10 til storspill.

Eksempler på dette er Diablo IV med en kritikerscore på 86 av 100, men en gjennomsnittlig brukerscore fra over 8000 personer på bare 20 av 100. Tilsvarende, eksempel kan sees for det nye Star Wars-spillet, og selv det universelt hyllede Zelda Tears of the Kingdom er betydelig mindre likt av spillere flest enn proffe spillkritikere.

Starfield slippes til Windows og Xbox Series-konsollene, samt Game Pass 6. september.

Oppdatert 1. september 2023, 17:33

